PLANTA-FARMACIE: BUSUIOCUL

Vara calmează muşcăturile de insecte, iarna redă sănătate căilor respiratorii

Uleiul esenţial, acţiune antidepresivă, antispastică, digestivă şi expectorantă

Busuiocul este o plantă puţin studiată din punct de vedere farmacologic, potrivit „Ghidului plantelor medicinale şi aromatice. Uleiul esenţial are o acţiune antidepresivă şi antispastică, digestivă şi expectorantă, fiind indicat în tulburări gastrointestinale şi ale căilor respiratorii. Uleiul volatil obţinut prin antrenarea cu vapori de apă are numeroase recomandări terapeutice: extern, ca insectifug şi calmant al înţepăturilor de insecte şi sub formă de aerosoli, în bronşite, tuse şi sinuzite. Totodată, este un stimulant al sistemului imunitar fiind recomandat în guturai, gripă, boli infecţioase şi ale sistemului nervos. Se recomandă pentru combaterea anxietăţii, în depresii, oboseală şi insomnii. Sub formă de infuzie, planta se prepară dintr-o lingură de frunze şi flori la o cană cu apă. Se bea câte o cană după mesele principale. Uleiul volatil se utilizează sub formă de inhalaţii, frecţii, unguente. Intern, uleiul volatil se foloseşte foarte diluat – 10 picături la 100 de grame de ulei comestibil, din care se ia câte o linguriţă după mesele principale. În cantităţi mari, uleiul este un iritant al pielii. Busuiocul se recomandă în tulburările gastrointestinale şi ale căilor respiratorii, dar nu numai. În Franţa şi Italia, mai ales, busuiocul este adăugat în diferite preparate culinare.

Tina CNDREA-ZĂPODEANU