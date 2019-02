Piatra-Neamţ: Ziua CINEMA, MON AMOUR

Din 1 martie, odata cu martișorul, în Piatra Neamt cinematograful iși va schimba numele . Au trecut 7 ani de când vechiul si frigurosul cinematograf “Dacia” s-a transformat din ruină in reper European. Parte a campaniei “Salvaţi marele ecran”, filmul documentar “CINEMA, MON AMOUR” descrie eforturile extraordinare făcute pentru a menţine deschise cinematografele vechi din România Au fost alaturi de noi simpatizanți, sponsori si iubitori ai acestui cinematograf, un fenomen prin care adolescenții si tinerii din Piatra Neamț sau regasit si au lucrat efectiv la schimbarea si imbunatățirea condițiilor din cinematograf. Dupa succesul documentarului despre cinematografele din Romania si dupa impactul la nivel mondial al acestui documentar a fost generat un curent cu numele “CINEMA, MON AMOUR” – și așa se va numi si cinematograful din Piatra Neamt. Nominalizarile la *TIFF 2016, * Gopo Awards, Romania 2016, * Jihlava International Documentary Film Festival 2015, au dus in lume mesajul unor oameni cu suflet care au rezistat si au pus munca lor in sprijinul acestui cinematograf. „Cinema, MonAmour”, in productia HBO Europe si LIBRA FILMS, regizat de Alexandru Belc si filmat de pietreanul – director de imagine – Tudor Vladimir Panduru, a fost selecţionat si în competiţia de documentare a Festivalului de la Sarajevo (12 – 20 august), unul dintre cele mai mari evenimente de gen din Europa. Va invitam in ziua de 1 martie 2019 la cea de-a doua parte a povestii “CINEMA, MON AMOUR”, în care va prezentăm echipa de inimosi : Victor Purice – manager, fost operator și cinefil împătimit, și a celor trei ajutoare ale sale, Gica, Cornelia și Lorena, dar si ajutoarele noi care s-au alaturat acestei echipe: Lacramioara, Ionut si Romeo. Despre cinematograful nostru din Piatra Neamt s-a vorbit in articole din presa locala, nationala si mondiala: • ”Cinema, mon amour”, o verigă din “Lanţul amintirilor” – Dana Medar • „Cinema, Mon Amour”, primele premii la Sarajevo 2015 • Campania de crowd funding pentru Depozitul de Filme din Cluj • Cinematograful, precum balena albă! • „Cinema, mon amour” ajunge la Cinema Dacia din Piatra Neamț • ”Cinema, mon amour”, premiera lunii decembrie la HBO • Premieră ”Cinema, mon amour” – Dana Medar • Iubire printre ruine: “Cinéma, mon amour” – Magda Mihăilescu • Un film – manifest – Dana Duma • TIFF 2016 – Producțiile selectate la Zilele Filmului Românesc • „Cinema, mon amour”, la Millennium Docs Against Gravity din Varșovia • „Cinema, mon amour”, premieră în Republica Cehă • „Doar o răsuflare” și „Cinema, mon amour”, la Sarajevo Film Festival 2016 • „Cinema, mon amour” cu bonus, din 21 octombriepemarileecrane Caravana Docuart 2017 ajunge la Târgu Jiu • „Cinema, mon amour”, la „CinematecaRomânească” de la ICR Londra . Premiile castigate sunt: 2015 – Sarajevo Film Fest – PremiulDocu Rough Cut Boutique. Cat & Docs Award &Premiul Croatian Radio Television HRT 2016 – Gopo – Cel mai bun documentar 2016 – Docuart – Premiul pentru montaj 2016 –Trieste film – CINEMA WARRIOR 2016 cultural resistance award VICTOR PURICE Sunt putine cuvintele si multumim domnului Hagy Ioan, administratorul special al RADEF Romania Film, care prin decizia nr 6/22.02.2019 aproba noul nume – Cinematograful “Cinema, Mon Amour” din municipiul Piatra Neamt.