Piatra Neamţ şi-a sărbătorit olimpicii! Excepţională Gală a Generaţiilor organizată de Primărie!

Joi seară, Excelenţa în educaţie a fost maractă de Primăria Piatra Neamţ, la Cinema Mon Amour, în Gala Generaţiilor, ediţia I-a. Zilele Oraşului Piatra Neamţ au adus în prim plan şi tinerii care au obţinut rezultate remarcabile la olimpiadele şi concursurile şcolare la nivel naţional şi internaţional, în toate domeniile. Vom reveni cu o listă completă a celor care au făcut performanţă în frumosul oraş de la poalele Pietricicăi. Ei sunt campionii, aplaudati de o sală întreagă, sub acordurile lui Quinn, „We are the champions!” Felicitări lor şi Primăriei Piatra Neamţ (în imagini primarul Dragoş Chitic şi vice-primarul Luminiţa Vârlan) care a organizat acest eveniment excepţional!