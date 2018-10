Peste 26 la sută din nemţeni au votat la referendum

Sâmbătă şi duminică, din cei 468.510 alegători din judeţ, au votat 111.286 nemțeni pe listele permanente. Alţi 12.224 de votanțis-au înscris pe liste suplimentare; cei 1.238 au votat în urna mobilă. Prezenţa la vot a fost 26.63%, peste media națională de 20,41%. Dintre cei prezenţi la vot, 114.913 au spus Da pentru redefinirarea Familiei în Constituţie și 7.103, Nu.

Prima zi a fost una slabă (5,72%). Peste 20% din cei prezenţi au fost la vot duminică.

Municipiul Piatra Neamț au votat 21,91% din care 19.542 pe liste permanente, 1.215 pe suplimentare și 211 cu urna mobilă.

Municipiul Roman, prezenţă mai slabă – 17,50% din care 9.544 pe liste permanente, 663 pe suplimentare, 7 cu urna mobilă.

Târgu Neamț, cea mai bună prezenţă din mediul urban: 31,04% dinte care 5.063 pe liste permanente, 535 pe suplimentare, 16 cu urna mobilă.

Roznov au votat 25,50% din care 1.860 pe liste permanente, 241 pe suplimentare, 31 cu urna mobilă-

Bicaz, prezenţă de 31,31% dintre care 2.008 pe pe liste permanente, 209 pe suplimentare, 4 cu urna mobilă.

Prezenţă record a fost la Mănăstirea Sihăstria (450.89%); cea mai slabă prezență în Roman la o secţie amenajată la Circumscripția sanitar-veterinară (10.93%).

Cea mai mare prezență la referendumul pentru familie 2018 s-a înregistrat în județul Suceava – 30,67%. În top urmează Dâmbovița, cu 28,98%, Bihor, cu 28,92%, Olt, cu 27,19%, și Bistrița Năsăud, cu 26,95%.

La polul opus sunt județele Covasna – 8,5%, Harghita – 11,12%, Tulcea – 14,09%, Constanța -14,47%, și Satu Mare – 14,89%.

Referendumul este invalid. Scrutinul trebuia să întrunească un total de 30%; peste 5,4 milioane de persoane trebuia să vină la vot, din cei 18.278.496 înscrişi pe listele electorale.

Reacţii şi particularităţi

Scrutinul din Neamţ a avut particularităţile lui: Preotul din Zăneşti le-a transmis, pe Facebook, credincioșilor că nu-i mai împărtășește dacă nu votează la referendumul pentru familie. „Cauta-ți alt duhovnic, mult succes!”, a scris parohul din Zănești.

„Îmi asum, ca duhovnic, nu voi mai da Sf. Împărtașanie celor care sunt împotriva lui Hristos! O spun public pentru ca nu are rost să vii sa-mi spui ca esti crestin ortodox, dar nu votezi pt familie. Caută-ți alt duhovnic, mult succes! – este mesajul postat de acesta pe Facebook, de preot, sâmbătă. Ulterior acesta a șters postarea.

O altă particularitate, recordul de la Sihăstria.

Președintele PSD Neamț și președinte al CJ Neamț, Ionel Arsene, a reacționat după referendumul național pentru redefinirea noțiunii de Căsătorie în Constituția României declarându-se extrem de decepționat de rezultatul scrutinului. El le-a mulțumit tutror celor care au ales să se prezinte la vot și mărturisește care era miza personală a sa în legătură cu Referendumul:

”Trăiesc o amărăciune după rezultatul de aseară a referendumului pentru redefinirea familiei. Sunt creștin, iar pentru mine votul la acest referendum avea dimensiunea unei mărturisiri, deoarece pentru un adevărat creștin nu există altă concepție asupra familiei decât aceea în care este întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Într-o Românie pe care noi toți o știam ca fiind într-o proporție covârșitoare creștină, chemarea Bisericilor Creștine nu a fost ascultată decât de o minoritate. Iar asta trebuie să ne dea tuturor de gândit…

Preşedintele PNL Neamţ, Mugur Cozmanciuc, a declarat: „Am participat la referendum. Am votat DA, pentru ca familia sa se intemeieze pe casatoria liber consimtita dintre un barbat si o femeie. Este vorba de exercitarea unui drept democratic, de respectarea dorintei celor 3 milioane de persoane care au dorit sa ii intrebe pe toti romanii cum vad familia. Am votat pentru a pastra valorile poporului roman, valorile familiei. Vreau sa dau asigurari ca voi lupta in continuare pentru drepturile si libertatile fiecarui cetatean, pentru ca fiecare familie sa se dezvolte intr-o tara prospera si integra”.

Preşedintele ALDE Neamţ a declarat, în stilul său consacrat: „Înainte de a fi politician, sunt creștin. DA pentru familia formată din BĂRBAT și FEMEIE, condiție obligatorie de perpetuare a fijnței, cu tot ce derivă din această realitate lăsată de BUNUL DUMNEZEU!” (…) „Până la urmă, în cabina de vot este fiecare doar cu conștiința sa și cu credința în Dumnezeu. Dar știu sigur că așa e, că membrii ALDE vor vota ca și mine pentru că ne-am adunat în acest partid pe baza unui set de valori și principii comune. Suntem adevăratul partid liberal care dorim modernizarea țării însă prețuim în mod deosebit tradițiile și valorile de suflet lăsate de înaintașii noștri. Suntem datori și în fața strămoșilor dar și în fața urmașilor să lăsăm moștenire o țară sănătoasă moral”, a mai spus el.

Mariana OLTEAN TUDOSE