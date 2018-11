Pericol de accidente: Informare meteo de polei, ninsoare și vânt

*La Piatra Neamț, în nopțile de 23 și 24 noiembrie vor fi temperaturi sub pragul gerului

Iarna a venit în forță, cu temperaturi sub zero grade Celsius. Ieri, Administrația Națională de Meteorologie a transmis o informare meteo, valabilă din această dimineață, de la ora șase și până mâine dimineață, la ora zece, când se va forma polei și va ninge.

Conform ANM, în intervalul menționat, se vor semnala precipitații moderate cantitativ, mai ales sub formă de ploaie, mixte la munte, și predominant ninsori în Moldova. Pe arii restrânse se va forma polei, la început în Oltenia, apoi și în celelalte regiuni.Temporar vântul va avea unele intensificări în jumătatea de sud a țării și în zonele montante, cu viteze mai mari în sudul Banatului, unde la rafală se vor depăși 70 și 75 de km/h.

Astăzi, la Piatra Neamț, vremea va fi rece și instabilă. Va ninge, iar temperatura maximă a aerului se va situa între minus un grad și două grade Celsius. Noaptea, minima aerului va scădea până la minus patru grade Celsius. Mâine, cerul va fi mai mult acoperit și va fulgui. Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între minus două și zero grade Celsius. Noaptea, minima va coborî până la minus trei grade Celsius. Joi e posibil să ningă, iar temperaturile diurne ale aerului vor fi tot negative. Vineri, în orașul de sub poalele Pietricicăi va fi foarte rece, mai ales noaptea și dimineața, când va fi ger, respectiv minus zece grade Celsius.

În Moldova, în perioada 20 noiembrie-2 decembrie, conform Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia, vremea va fi mult mai rece decât în mod obișnuit pe tot parcursul intervalului cu medii ale maximelor ce se vor situa între minus două și un grad Celsius, exceptând zilele de 26 și 27 noiembrie, când vor fi în medie valori diurne până în jurul valorii de 4 grade. Media minimelor termice va fi cuprinsă între minus patru și minus un grad Celsius în nopțile din 20 – 22 noiembrie, precum și 26 – 29 noiembrie. În rest, valorile se vor situa în general între minus opt și minus șase grade Celsius, local chiar și sub pragul gerului în nopțile de 23 și 24 noiembrie. Se vor semnala precipitații însemnate cantitativ în ziua de 19 noiembrie și slabe cantitativ în 20, 21, 27 și 28 noiembrie, iar în restul intervalului probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi redusă.

V. ANDRIEȘ