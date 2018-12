Performanţe şcolare la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

Vineri, 7 decembrie, a avut loc cea de-a VI-a ediţie a galei dedicate învăţământului nemţean de elită, numită sugestiv „Sărbătoarea Şcolii Nemţene”. Festivitatea a fost organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, având acelaşi partener de încredere ca şi la ediţiile precedente, Consiliul Judeţean Neamţ. În cadrul evenimentului a participat, alături de mai multe notabilităţi ale judeţului, şi consilierul educaţional al Arhiepiscopiei Iaşilor, părintele arhimandrit Hrisostom Rădăşanu. În acest context, elevii olimpici nemţeni, impreună cu profesorii lor îndrumători, au fost evidenţiaţi pentru rezultatele meritorii obţinute la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale. Aşezat sub lumina Anului Centenar, evenimentul a debutat cu Imnul de Stat al României, intonat de Corul ”Gloria Dei” al Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ. Acelaşi cor, alături de cel al Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra Neamţ, a prezentat mai multe momente artistice pe parcursul desfăşurării frumoasei activităţi. Premiul „Domnul Trandafir” pentru 18 cadre didactice În cuvântul de bun venit rostit de gazdă, doamna Elena Laiu, inspector general al Inspectoratului Judeţean Şcolar Neamţ, a reiterat recunoştinţa datorată celor 500 de elevi din judeţ precum şi profesorilor care i-au pregătit şi îndrumat pentru performanţele obţinute la diverse concursuri naţionale şi internaţionale. Au urmat alte câteva scurte alocuţiuni ale invitaţilor dintre care menţionăm: Viorel Stan, deputat de Neamţ, Daniela Soroceanu, prefectul judeţului Neamţ, Ion Asaftei, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Dragoş Chitic, primarul urbei de la poalele Petricicăi. Apoi, moderatorii momentului festiv, inspectorii de specialitate Elena Preda şi Romeo Roman, au început să invite pe scenă elevii olimpici dimpreună cu profesorii îndrumători. A fost, cred, cel mai aşteptat moment al sărbătorii, întâmpinat cu mult entuziasm, dar şi cu ropote de aplauze. Pe scenă au urcat rând pe rând elevi şi dascăli, primind diplome de excelenţă şi premiile rânduite de organizatori. Elevii Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” au fost poftiţi pe podium de zece ori, datorită rezultatelor de excepţie obţinute în acest an la concursurile şcolare naţionale şi chiar internaţionale, fapt care a propulsat şcoala noastră pe locurile fruntaşe din judeţ. Daruri şi distincţii au mai primit olimpicii seminarului nostru şi din partea Înaltpreasfinţitului Părinte Teofan, înmânate în acelaşi cadru festiv de părintele consilier Hrisostom Rădăşanu. Întreaga asistenţă a trăit o emoţie specială când organizatorii au înmânat premii, la categoria „Domnul Trandafir”, unui număr de 18 cadre didactice de la diferite şcoli din judeţ care, de-a lungul întregii lor cariere, sau remarcat prin slujirea cu pasiune şi dragoste a şcolii. Printre dascălii premiaţi s-a aflat şi părintele profesor Vasile Păvăleanu, cel care, de aproape 30 de ani, este titularul catedrei de Teologie Dogmatică la seminarul nostru. Fiind recunoscători lui Dumnezeu, Părintele luminilor, de la care vine toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit (Iacov 1, 17), pentru performanţele obţinute de elevii seminarişti în anul şcolar 2017-2018, îi felicităm dimpreună cu profesorii ce le-au călăuzit paşii către performanţă şi le dorim aceeaşi râvnă şi muncă tenace şi în viitor. „Un teolog nu poate face teologie decât în stare de bucurie” Iată cele zece premii obţinute: la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artelor, desfăşurată între 3-6 aprilie 2018, în oraşul Bistriţa-Năsăud, Seminarul nemţean a fost reprezentat de elevul Pleşca Florin, îndrumat de profesorul Dan Ţârdea, care a impresionat comisia naţională de evaluare prin calitatea lucrărilor realizate la secţiunea „Conservare- restaurare bunuri culturale, Patrimoniu cultural – pictură de icoane”, obţinând, în urma punctajului final, premiul al II-lea. Performanţe remarcabile au acumulat elevii Seminarului de la Mănăstirea Neamţ şi la Olimpiada Naţională de Limbi Clasice care, anul acesta, s-a desfăşurat în luna aprilie, în municipiul Arad. La secţiunea „Limba greacă” au obţinut următoarele rezultate: Dumitru Dalidis din clasa a XI-a a obţinut premiul I, iar Modest Chihaia din clasa a X-a şi Carp Andrei din clasa a IX-a, secţia Teologie Ortodoxă, au obţinut menţiuni. Toţi trei au fost pregătiţi de părintele profesor Ilarion Argatu. În perioada 19-21 aprilie 2018, în municipiul Baia Mare s-a desfăşurat Olimpiada de Religie pentru seminariile şi liceele teologice. Toţi elevii participanţi ai Seminarului „Veniamin Costachi” s-au întors cu premii şi menţiuni, după cum urmează: Lămăşanu Andrei, premiul I, disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, îndrumător arhim. profesor Mihail Daniliuc; Tartus Marian, menţiune la disciplina Studiul Noului Testament, îndrumător fiind preot profesor Viorel Laiu, care este şi directorul instituţiei de învăţământ; Ursache Casian, menţiune la disciplina Dogmatică, îndrumător părintele profesor Vasile Păvăleanu; Bistriceanu Maria, menţiune la disciplina Studiul Vechiului Testament, îndrumător părintele profesor Ilarion Argatu. La Olimpiada naţională de neogreacă, care a avut loc între 29-31 martie la Bucureşti, elevul Lămăşanu Andrei a obţinut premiul al II-lea şi tot el s-a clasat pe un loc fruntaş la Olimpiada Internaţională a Elenismului, care anul acesta s-a desfăşurat la Bucureşti, unde a obţinut medalia de bronz. Legat de aceste rezultate, părintele profesor Viorel Laiu, directorul cunoscutei instituţii de învăţământ teologic nemţean, a declarat: „Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste rezultate extraordinare şi-i felicităm pe toţi elevii olimpici ai şcolii noastre care, îndrumaţi de profesorii lor, au aprofundat mai mult aceste discipline, performând la concursurile naţionale şi internaţionale. Bucuria lor este şi a întregii şcoli şi chiar a Bisericii, căci Hristos, Desăvârşitul Învăţător, îi binecuvântează şi-i îndrumă prin cuvântul Evangheliei Sale către Lumină şi Adevăr. Spun bucurie gândindu-mă la afirmaţia lui Karl Barth: «Un teolog nu poate face teologie decât în stare de bucurie». Însă, pentru aceasta trebuie şi osteneală, perseverenţă şi jertfă. Acum, la ceas al roadelor bogate, felicităm încă o dată pe elevi, pe profesori, dar şi părinţii sârguincioşilor tineri care i-au născut, educat şi susţinut în a urma o şcoală teologică. Sperăm ca prin aceste rezultate deosebite să intensificăm şi mai mult legătura între vorbirea despre Dumnezeu şi vorbirea cu Dumnezeu”.