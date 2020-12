Candidaţii PMP Neamţ la alegerile parlamentare din 6 decembrie îndeamnă nemţenii să iasă în număr cât mai mare la vot, pentru a-şi exercita dreptul democratic şi pentru a pune umărul la efortul colectiv de a mişca ţara înainte. “Votul este un drept democratic, dar, în vremuri grele precum cele pe care le traversăm, poate fi înţeles şi ca o datorie. O datorie faţă de naţiune, de ţară, de copiii şi părinţii noştri. Trebuie să punem umărul cu toţii pentru ca România să se mişte înainte, pentru a o transforma într-o ţară aşa cum ne dorim cu toţi şi aşa cum merităm. Şi în această campanie electorală, noi, candidaţii PMP, am ales să construim, nu să distrugem, am ales un discurs civilizat şi axat pe proiectele pe care ni le propunem, în dauna unui discurs care să incite la ură, care să dezbine şi mai mult o naţiune care este, o spun cu durere, una sfâşiată de conflicte interne. Avem nevoie de unitate, avem nevoie să fim împreună pentru a trece peste aceste momente dificile. Sănătatea şi Educaţia sunt pentru noi o prioritate, aşa cum am afirmat pe parcursul acestei campanii electorale. Trebuie depolitizate, trebuie bugetate după nevoile existente în aceste domenii, nu după bunul plac al politicienilor, cum s-a întâmplat până acum. Trebuie să investim în Educaţie şi Sănătate pentru a vindeca această naţiune, pentru a pune temelia unui viitor mai bun. Trebuie rezolvate problemele de sistem ce există în Educaţie şi Sănătate, iar un pas esenţial pentru a atinge acest deziderat este să creionăm un sistem legislativ corect, coerent şi care să ducă rapid la găsirea de rezolvări pentru problemele sistemului. Aceasta este datoria parlamentarilor şi aceasta va fi principala noastră preocupare în calitate de parlamentari. Producătorul român trebuie sprijinit. Are nevoie şi el de un cadru legislativ corect care să asigure o concurenţă loială cu producătorii din celelalte state europene şi nu numai, care să-i ofere premisele să facă performanţă. Este un alt obiectiv pentru care, alături de colegii de la PMP, mă voi bate în Parlamentul României. Avem nevoie de infrastructură rutieră performantă, la nivel european. Parlamentarii nu fac autostrăzi, dar fac legi care pot încuraja construirea lor, pot, prin interpelări, să pună presiune pe ministrul transporturilor pentru ca acele autostrăzi de care au atâta nevoie românii să treacă de la stadiul de simple schiţe pe hârtie, la cel de proiect finalizat şi dat în folosinţă. Avem nevoie de un sistem legislativ care să încurajeze atragerea de fonduri europene. O legislaţie coerentă în acest domeniu trebuie să înlocuiască hăţişul birocratic existent în prezent. E o condiţie esenţială pentru ca pe viitor să creştem rata de absorbţie a banilor europeni, iar elaborarea unei astfel de legislaţii este apanajul unui parlamentar şi va fi încă un obiectiv prioritar al echipei PMP care vă va reprezenta în Parlamentul României”, a declarat Dragoş Chitic, candidat PMP Neamţ pentru Senat. Şi Bogdan Gavrilescu, candidat al formaţiunii nemţene pentru Camera Deputaţilor, a îndemnat nemţenii să iasă la vot pe 6 decembrie, pentru ca viitorul Parlament să fie unul în care să fie găsite soluţii pentru problemele românilor. “Suntem singurul partid care am venit în faţa dumneavoastră cu un proiect real de ţară. Ne-am asumat şi vom punte în practică principalele dorinţe ale românilor: un parlament cu doar 300 de membri, unirea cu Republica Moldova, construirea de autostrăzi, primari şi preşedinţi de consilii judeţene votaţi din două tururi de scrutin, ca să enumăr doar câteva dintre proiectele pe care le avem noi, echipa PMP. Vom sprijini atragerea fondurilor europene, esenţiale pentru a depăşi cu bine atât criza sanitară, cât şi cea economică şi socială. Este necesar să reducem la minim birocraţia care a pus piedică până acum atragerii de fonduri europene, este necesar să stabilim extrem de clar nişte priorităţi pe termen scurt şi mediu: să investim în spitale noi, în înfrastructura rutieră. Vă propunem o echipă de oameni competenţi, cu experienţă administrativă, oameni care, odată ajunşi în Parlament, se pot apuca imediat de treabă în interesul şi în folosul românilor. Vă aşteptăm la vot pe 6 decembrie, este o datorie civică a fiecăruia dintre noi, este modul în care fiecare dintre noi putem contribui la un viitor mai bun pentru ţara noastră”.