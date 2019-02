Patru măsuri de majorări salariale pentru profesori

* în 2020, toate unitățile școlare din Neamţ vor avea toalete în incinta clădirilor și apă curentă

„Cadrele didactice din sistemul național de învățământ, in sfârșit, primesc ceea ce merită și asta deoarece activitatea unui cadru didactic este de o responsabilitate socială majoră responsabilitate recunoscută prin programul de guvernare”, informează prof. Viorel Stan, deputat PSD de Neamţ, secretar comisie învățământ, știință, tineret și sport într-un comunicat de presă. „Astfel, parte de la 1 decembrie 2018, parte de la 1 ianuarie2019, majorarea veniturilor colegilor mei cadrele didactice s-a făcut, concomitent, prin alocarea a patru măsuri. Vorbim, mai întâi, despre acordarea unui spor de 10% pentru suprasolicitare neuropsihică. Apoi, decizia Guvernului de a acorda norma de hrană angajaților din sistemul bugetar, adică și profesorilor, aduce un plus, in medie, de aproximativ 370 de lei brut în fiecare lună. O a treia modalitate de majorare a veniturilor profesorilor vine din creșterea graduală ce a avut ca orizont de timp anul 2022. S-a aplicat, de la 1 ianuarie 2019, 25% din ecartul între salariile prezente și cele aferente anului 2022, un sfert din această majorare promisă și asumată de Guvern prin Legea nr. 153/2017. Vestea și mai bună este că restul de 75% se va acorda până în 2020, adică se devansează termenul final cu doi ani. A patra măsură de majorare a veniturilor în învățământ vine din aplicarea sporului de 10% pentru condiții vătămătoare de muncă. Ca să vă ofer și câteva cifre macro, globale: în anul 2019, Ministerul Educației va avea un buget total de 30,8 miliarde de lei, iar în 2018 a avut un buget de 21.011 miliarde de lei. Este o diferență în plus de aproape 48%. Acești bani nu vor fi folosiți exclusiv pentru acoperirea majorărilor salariale, ci și pentru inițierea și dezvoltarea unor activități în domeniul educațional. Este vorba, spre exemplu de alocarea de sume ptr. noi investiții, precum modernizarea unităților de învățământ si dotarea acestora cu facilități la nivelul sec XXI. La finalul mandatului guvernului PSD-ALDE, în 2020, toate unitățile școlare atât din urban cât si din rural vor avea toalete în incinta clădirilor și bineînțeles, apă curentă. Sunt prevăzuți bani in noul buget,1,1 miliarde lei, pentru asigurarea de rechizite pentru toți copiii din învățământul primar (se va aplica de la 01 sept 2019). Un alt exemplu: dotarea claselor cu table inteligente și cu tablete ceea ce reprezintă un proiect estimat la 400 de milioane de euro. In domeniul formării profesionale, este deja bugetat un program național denumit Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”, în care vor fi formați un nr de 55000 de cadre didactice) ( în o primă etapă, ce vor deveni apoi formatori locali, vectori de promovare a unui nou mod de abordare a procesului de educație) formare complexă atât pe domeniul formării științifice cât și al didacticii moderne si al psihopedagogiei”.

