Ofertă generoasă de cursuri

Pe parcursul lui 2019, Agenția de Șomaj Neamț va organiza zeci de programe de formare profesională

Vești bune pentru șomerii care vor să obțină o nouă calificare, fiindcă în acest an, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț a primit un buget generos pentru desfășurarea de cursuri de formare profesională. “Una din măsurile active de ocupare a forței de muncă este formarea profesională. În acest scop, pentru acest an, bugetul alocat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț permite înscrierea șomerilor care doresc să obțină o calificare, în 21 de meserii. Pentru persoanele aflate în evidența Agenției, aceste programe sunt gratuite. În plus, se asigură și decontarea transportului către locul de desfășurare a programului de formare profesională”, ne-a declarat Daniel Chirilă, directorul executiv al AJOFM Neamț. Pentru zona Piatra Neamț, instituția mai sus amintită oferă zece cursuri de pregătire, în aceste meserii: tinichigiu carosier, ospătar, lăcătuș mecanic, IRU, frizer-coafor, manichiuristpedichiurist, contabil, operator calculator, sudor și agent de securitate. Și la Roman se vor desfășura multe școlarizări, în următoarele ocupații: lucrător în comerț, frizer-coafor-manichiurist- pedichiurist, contabil, operator calculator, lucrător în structuri pentru construcții, bucătar, inspector SSM și agent de securitate. La polul opus, la Târgu Neamț se vor organiza cursuri de contabil, bucătar și lucrător finisor pentru construcții. În ceea ce priveşte participarea şomerilor la programele de formare profesională, la nivel de țară, cel mai ridicat interes s-a înregistrat la persoanele cu vârsta de peste 45 de ani (41,76%). După acestea, urmează șomerii din grupa de vârstă 35–45 de ani (28,22%), apoi persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani (18,34%) și tinerii cu vârsta sub 25 de ani (11,68%), În funcţie de nivelul de studii, cei mai mulţi cursanţi, respectiv 1.034 (61.96%) au studii profesionale, liceale sau postliceale, urmați de cei cu studii gimnaziale – 474 persoane (28.40%) şi cei cu studii superioare – 161 (9.64%).

V. ANDRIEȘ