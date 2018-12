O șansă la o viață mai bună pentru Ianis

E perioada sărbătorilor de iarnă când toți ne pregătim spiritual pentru a întâmpina Nașterea Pruncului Iisus cu sufletul curat. Să dăruim în aceste zile este scris în ADN-ul nostru sufletesc. Cum altfel să ne pregătim pentru bucurie și lumină decât oferindu-i unui îngeraș mic și neajutorat, care a avut neșansa de a se naște altfel decât ceilalți copii, o șansă la o viață mai bună? Ianis este un băiețel de 4 ani, din Piatra-Neamț, care nu poate merge singur și va trebui să fie supus la două operații, una la coloana vertebrală și cealaltă la picioare, pentru a avea o copilărie normală. Costurile operațiilor care vor fi efectuate în SUA anul viitor ajung la fabuloasa sumă de 60.000 de dolari, bani pe care familia micuțului nu îi are. Ianis George Istrate este diagnosticat cu tetrapareză spastică, nistagmus congenital și hipoplazie cerebrală unilaterală. Cu alte cuvinte nu poate merge singur și de aceea are nevoie urgentă de o operație de alungire de tendoane, intervenție la calcaneu și rizotomie dorsală. Colectivul Grădiniței cu program prelungit “Veronica Filip” din Piatra Neamț, pe care o frecventează micuțul Ianis, s-a mobilizat în încercarea de a-l ajuta și a organizat Târgul de Crăciun “O șansă pentru Ianis” care va avea loc sâmbătă, 15 decembrie, cu începere de la ora 10,00, la sediul grădiniței. Aici puteți cumpăra desenele realizate de colegii lui Ianis, iar banii vor fi donați familiei Istrate pentru a ajuta la realizarea operațiilor. Astăzi, de la ora 14,00, târgul de Crăciun dedicat lui Ianis are loc în Școala Gimnazială “Elena Cuza” din Piatra Neamț. Dacă nu puteți participa la acest târg caritabil, îl puteți ajuta pe Ianis donând orice sumă întrunul din următoarele conturi: Cont lei: RO39BTRLRONCRT00U0223324 – ISTRATE IANIS-GEORGE Cont euro: RO36BTRLEURCRT00U0223302 – ISTRATE IANIS-GEORGE Conturile sunt deschise prin Asociația Umanitară Codrin și nu se percep comisioane. Redacția