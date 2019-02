O droaie de infracţiuni pentru jucatul cu puşca la Dobreni

La data de 19 februarie, specialişti din cadrul Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul I.P.J. Neamţ, în colaborare cu poliţiştii Postul de Poliţie Bodeşti au reţinut doi bărbaţi de 37, respectiv de 51 de ani, sub aspectul comiterii de infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. În fapt, poliţiştii i-au depistat pe aceştia în timp ce se întorceau de pe un fond de vânătoare administrat de A.J.V.P.S. Neamţ, având asupra lor o armă cu glonţ, de calibru 30-06. Din cercetări a rezultat că cel de 51 de ani, din Dobreni, l-ar fi determinat pe cel de 37 de ani, din Bodeşti, să sustragă arma de vânătoare de la tatăl acestuia, după care sau deplasat împreună pe extravilanul localităţii Oşlobeni, pentru de a verifica modul de funcţionare al armei. Faţă de bărbatul de 51 de ani, poliţiştii au demarat cercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, instigare la nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi instigare la sustragere de arme letale, iar faţă de cel de 37 de ani, sub aspectul comiterii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi sustragere de arme letale. De asemenea, arma de vânătoare a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. Cei doi au fost reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore, fiind introduşi în arestul I.P.J. Neamţ, iar la data de 20.02.2019 au prezentaţi procurorului de caz, care a dispus cercetarea acestora, în stare de libertate.oate