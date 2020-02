Nu stii cum sa decorezi o incapere? Iata 3 idei perfecte de pus in practica

Exista numeroase situatii in care mobila dintr-o camera nu ti se pare ca ofera complexitatea sau aspectul pe care ti-l doresti. Chiar daca majortatea persoanelor sunt adepte ale simplitatii, trebuie sa stii ca, intr-o incapere, indiferent de dimensiunile ei, trebuie sa fie prezente si diverse obiecte. Achizitionarea si amplasarea lor in anumite zone pe care le vrei puse in evidenta vor avea un impact mult mai diferit fata de cel oferit doar de lucrurile necesare, precum mobila, patul sau televizorul.



Iata 3 idei pe care le poti utiliza cu succes in incaperile casei tale



Plante sau vaze

Daca vei decide sa utilizezi plante pentru a decora camera, este nevoie sa tii cont de cateva aspecte importante, pentru ca ele sa se dezvolte corect. Trebuie sa ai in vedere pozitionarea florilor intr-o zona cu sau fara lumina, in functie de tipul lor, dar, mai ales, sa le acorzi timp pentru a le sterge de praf sau pentru a le uda.

Daca nu vrei plante naturale, exista si vaianta utilizarii vazelor in care sa pui diferite fire de flori artificiale, care, cu siguranta vor schimba total aspectul camerei. Daca ai culori predominante in ceea ce priveste mobila, draperiile sau covoarele, poti utiliza aceeasi gama de nuante si pentru flora pe care vei alege sa le introduci in camera.



Rame foto sau tablouri

Ramele foto sunt printre cele mai utilizate obiecte decorative, deoarece, pe langa aspectul lor, acestea au si rolul de a pastra amintiri frumoase, imortalizate in fotografii, care au ca scop retrairea momentelor respective. Asadar, daca iti doresti sa pui una intr-o incapere a casei tale, poti utiliza o imagine in care sa fi prins un moment sau un eveniment important din viata ta, iar, astfel, de fiecare data cand te vei uita la ele, iti vei aminti cu drag de acea etapa.

Tablourile sunt utilizate adesea pentru a da o pata de culoare camerei respective. Acestea pot surprinde peisaje, arta abstracta ori moderna, in functie de stilul pe care l-ai abordat in casa sau in incaperea vizata. Astfel, acesta va accentua ideea pe care ai vrut sa o pui in evidenta prin folosirea unor alte obiecte specifice, doar prin simpla lui prezenta. Daca exista si legatura intre celelalte elemente de decor si el, cu siguranta, aspectul va fi unul inedit.

Bibelouri sau statuete

Chiar daca ideea bibelourilor pare putin invechita, trebuie sa stii ca acestea continua sa fie utilizate de multe persoane pentru a nuanta si mai mult aerul vintage sau pe cel rustic. Daca, totusi, nu ai abordat niciunul dintre aceste stiluri de design interior, poti folosi cu succes aceste obiecte sau chiar statuetele din diferite materiale, precum portelanul, pentru ca incaperea sa capete o nota de personalitate.



Asadar, acum ca ai aflat mai multe despre cum iti poti decora o incapere a casei tale pentru a avea un cu totul alt aspect, asigura-te ca vei tine cont de cel putin una dintre ideile propuse in acest articol, iar, astfel, designul interior al camerei va fi mult mai placut.



Sursa foto: Shutterstock.com