Noutăți pe tarabe sau în magazine: cucamelon

Castravetele mexican sau pepene în miniatură

Gust de castravete, puțin amărui, apos, răcoritor

Consumat ca atare sau pus în salate ori în cocktail

La prima vedere, cucamelonul pare să fie un mai degrabă un pepene verde foarte mic, nu mai mare decat o alună de pământ sau un bob de strugure. Dar dincolo de coaja vărgată, descoperim un gust asemănător celui de castravete, puțin amărui, apos, răcoritor. Așa că se potrivește la fel de bine într-o salată sau ca o gustare exotică, una foarte naturală și mai ales amuzantă. Cei care deja s-au obișnuit deja cu micile fructe cucamelon le pot adăuga în salate, întregi sau tăiate în jumătăți. O salată tradițională va fi transformată radical de acest fruct ca un pepene verde în miniatură. Și, cel puțin la început, acești castraveți mexicani sau pepeni în miniatură vor fi senzația mesei. Daca ați reușit să le puteti procurați! Cucamelonul poate fi pus într-un cocktail pentru a-i da un plus de culoare. Castravetele mexican poate fi conservat în saramură, pus la murat. Castravetii mexicani sunt cunoscuti de întreaga lume sub mai multe denumiri, precum “cucamelon”, “mouse melon” (pepene șoricel) sau “sandita” adică micul pepene. Pe măsura ce timpul trece, cucamelonul cucerește noi și noi piete, fiind deja este foarte popular în SUA. Poate va putea fi adaptat și la noi în țară sau va deveni o prezență pregnantî în magazinele noastre. Cucamelon: plantă anuală, cățărătoare Cucamelonul este un fruct mărunt originar din America Centrala, unde este deosebit de popular. Vorbim de o plantă anuală cățărătoare, fiind un soi simplu de cultivat, care produce o mulțime de fructe mici, vărgate, ca niște pepeni în miniatură, cu aroma de castravete. Denumirea stiintifica a plantei este “Melothria scabra” și este înrudită cu vița de vie, fiind o plantă agățătoare. Planta se seamănă în lunile apriie-mai, iar recolatarea începe din luna iulie și ține pînă în octombrie. Planta are nevoie de un suport pentru cățărare. La început, acest tip de castravete are un ritm de creștere lent, dar poate ajunge și la un metru înălțime. Cucamelon sau castravetii mexicani deși se aseamănă foarte mult cu pepenii verzi, ei apar totuși pe cârceii plantei și sunt mici, precum boabele de struguri. Planta fiind înrudită cu vița de vie. Cucameloanele au un gust acrișor atunci când sunt proaspăt recoltate. Sunt foarte gustoși și răcoritori într-o salată de vară, dar pot fi consumați și pe loc sau puși la murat.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU