Nou pe piața cerealelor: grâul kamuk

Beneficiile extraordinare ale strămoșului grâului dur

O cereală cu multe legende, adusă de Noe pe arca sa

Grâul Kamut a început să câștige teren pe piața cerealelor datorită bogăției nutriționale. Kamut sau khorasan este strămoșul grâului dur. În jurul acestui tip de grâu, a cărui origine nu poate fi stabilită cu exactitate, sunt țesute multe legende, una celebră spune că ar fi fost adus de către Noe pe arca pe care a construito la potop. Se mai spune că această cereală ar veni din Egipt și că Tutankamon ar fi fost îngropat cu boabe din acest grâu. Kamutul are un gust asemănător nucilor și constituie un aliment bogat în proprietăți nutritive. Este disponibil sub forma unor grăunțe uscate, putând fi încorporat în salate, pâine, biscuiți și dulciuri de casă. Gârul kamut are un profil nutrițional larg care oferă cantități considerabile de proteine, fibre și minerale. Menține densitatea osoasă, reglează digestia Kamutul menține oasele puternice, prevenind reducerea densității osoase și fracturile. Manganul reglează enzimele digestive și nivelul hormonal, dar are un rol la fel de important pentru masa osoasă. Combinația dintre mangan, zinc, calciu și cupru stopează procesul de reducere a densității osoase. Kamutul poate asigura necesarul zilnic de mangan, deci merită să-l include în dietă. Kamutul este și o sursă foarte bună de fibre, contribuind astfel la o digestie optimă. Ține apetitul sub control timp de 4-5 ore și luptă în mod eficient împotriva bacteriilor care pot afecta negativ flora intestinală. În plus, asigură preluarea eficientă a celorlalte vitamine din alimentație. Zincul din componența kamutului reglează digestia, prevenind diareea, constipația, durerile și crampele abdominale. Detoxifică organismul, luptă împotriva răcelii Kamutul favorizată eliminarea mai rapidă a toxinelor din organism. Mușchii, organele și toate celulele au nevoie de proteine pentru a funcționa normal. Proteinele sunt esențiale pentru producerea hormonilor, a enzimelor și a ADN-ului. Kamutul are un conținut ridicat de proteine, contribuind astfel la funcționarea normală a organismului, precum și la eliminarea kilogramelor în plus pentru că adaugă consistență meselor care îl includ. Zincul din componența kamutului are și proprietăți antivirale, astfel încât consumul zilnic de kamut poate preveni răceala de sezon. Zincul blochează dezvoltarea infecțiilor și fortifică organismul în lupta împotriva microbilor și a virușilor. Studiile de specialitate au demonstrat că zincul din alimentație reduce semnificativ durata și gravitatea simptomelor răcelii. Stimulează funcțiile cognitive, echilibrează hormonii Manganul conținut de kamut stimulează neurotransmițătorii, acest lucru fiind util atât în cazul persoanelor sănătoase, cât și pentru cei care suferă de epilepsie, schimbări bruște ale stării de dispoziție sau dizabilități de învățare. Zincul regăsit în kamut crește nivelul de testosteron, având un rol pozitiv în stimularea fertilității și reglarea procesului de ovulație, mai ales în condițiile în care există deja un exces de estrogen. Kamutul furnizează organismului multe fibre, prevenind depunerea grăsimilor pe pereții arterelor. Reduce nivelul de colesterol și îți protejează inima. Include-l cât mai des ca ingredient și nu vei avea doar preparate gustoase, ci vei reuși să eviți mai ușor grăsimile saturate sau excesul de zahăr. Datorită gustului dulceag și cremos al kamutului nu va fi nevoie să folosești ulei sau unt pentru a obține textura potrivită.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU