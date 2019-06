Neamţ Music Festival intră pe orbita Festivalului Internaţional George Enescu 2019

Piatra Neamţ se alătură celor 11 oraşe din cea mai extinsă ediţie a Festivalului Internaţional George Enescu de până acum

Neamţ Music Festival anunţă că în ediţia sa din acest an dedică o zi specială Festivalului Internaţional George Enescu. Piatra Neamţ se alătură, astfel, celorlalte 10 oraşe din ţară care participă în acest an în cea mai extinsă ediţie a Festivalului George Enescu de până acum, celebrând bucuria muzicii în spiritul moştenirii lăsate de marele compozitor român, George Enescu.



“În sala de spectacol sau în aer liber, Neamţ Music Festival oferă publicului prilejul de a se bucura împreună de muzică şi demonstrează marea putere a muzicii de a uni şi de a inspira. Un crez pe care l-a promovat şi George Enescu, de aceea este o mare bucurie pentru noi să includem ediţia din acest an a festivalului nostru sub strălucita egidă, conectând efervescentul oraş Piatra Neamţ la marea muzică a lumii”, a spus Daniel Ciobanu, pianist şi director artistic al Neamţ Music Festival.



Pe data de 15 septembrie 2019, zi aflată sub patronajul Festivalului Internaţional “George Enescu”, se vor asculta Chopin şi Liszt, în interpretarea Orchestrei Romane de Tineret, considerată de gazdele de la Piatra Neamţ, cel mai în vogă ansamblu simfonic din România.



Sub bagheta lui Gabriel Bebeşelea se va desfăşura un tur de forţă pianistic: Charles Richard Hamelin (Canada), în Concertul nr. 1 de Chopin; Alexander Ullman (Marea Britanie) în Liszt nr.1; Lukas Geniusas (Lituania) în Chopin nr. 2 şi Vitali Pisarenko (Rusia) în Liszt nr. 2.



Neamţ Music Festival (https://neamtmusicfestival.com/) a ajuns la cea de-a treia ediţie şi se va desfăşura în perioada 12-15 septembrie 2019, propunându-le melomanilor nemţeni un periplu muzical de patru zile, pe durata cărora vor putea experimenta bucuria întâlnirii cu muzica, într-o mare varietate de expresii ale ei.



Din programul ediţiei 2019 a Neamţ Music Festival: concert la două piane, cu Daniel Ciobanu şi Petras GeniuĹĄas (Lituania), cu piese de Ravel – Suita nr. 2 din Daphnis şi Chloe şi I.Stravinski – Ritualul primăverii, cu video mapping şi dans contemporan, un recital al pianistului italian Pietro Bonfilio cu piese de Dmitri Kabalevski, în contrapunct cu standarde de jazz interpretate de pianistul israelian Omri Mor, concert de jazz în aer liber, la Cetatea Neamţului cu Trio Omri Mor. Neamţ Music Festival se va încheia cu concertul extraordinar susţinut de Orchestra Română de Tineret, sub patronajul Festivalului Internaţional George Enescu 2019, dirijată de Gabriel Bebeşelea, avându-i ca solişti pe Charles Richard Hamelin (Canada) cu Chopin, Alexander Ullman (Marea Britanie) cu Liszt, Lukas Geniusas (Lituania) cu Chopin şi Vitali Pisarenko (Rusia) cu Liszt.



Programul include, de asemenea, două cursuri de măiestrie de pian susţinute de Petras Geniusas (Lituania) şi – Graeme McNaught (Scoţia), un concert caritabil susţinut de studenţii cursurilor de măiestrie pentru copiii din orfelinate locale şi creaţiile lansate în premieră de compozitorul francez Pierre Audiger, după rezidenţa de la Piatra Neamţ.



Despre Festivalul Internaţional George Enescu

Ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie, Festivalul Internaţional George Enescu se va desfăşura în perioada 31 august-22 septembrie 2019. În sălile de concerte din Bucureşti, vor urca pe scenă peste 2.500 dintre cei mai valoroşi muzicieni ai lumii, având 50 de naţionalităţi şi vor fi prezentate 84 de concerte şi recitaluri. Ediţia din acest an a festivalului totalizează 34 de prezenţe în premieră în România: 25 de artişti, printre care Marion Cotillard, Kiril Petrenko, Mitsuko Uchida şi nouă orchestre de talie mondială.



Ediţia 2019 a Festivalului Enescu îşi aşteaptă publicul la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio şi la Sala Mică a Palatului la concerte şi recitaluri grupate în jurul a şase mari secţiuni: “Mari orchestre ale lumii”, “Concertele de la miezul nopţii”, “Recitaluri şi concerte camerale”, “Muzica secolului XXI”, “Mozart Week in Residence” şi “Forumul Internaţional al Compozitorilor”. De asemenea, vor avea loc concerte şi evenimente în Piaţa Festivalului, conferinţe, lansări de discuri şi de carte, spectacole extraordinare.