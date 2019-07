Neamţ: Instructor auto, flagrant de mită pentru permis!

Procurorul din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț a întocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C.I., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă. În fapt la data de 05.12.2018, martorul B.E. a depus la D.G.A. – Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ, un denunţ în care arăta faptul că inculpatul C.I., instructor auto, i-a solicitat suma de 600 euro pentru a o ajuta să promoveze proba practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere. În dimineaţa zilei de 13.12.2018, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ s-a realizat acțiunea de prindere în flagrant de către lucrătorii S.J.A. Neamţ. Astfel, asupra inculpatului, a fost găsită suma de 600 euro, pusă la dispoziţie anterior colaboratorului autorizat B.E. de către organele de urmărire penală, aspect rezultat din compararea seriilor bancnotelor. Faţă de inculpat s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile