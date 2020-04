NEAMŢ: CU AMENZILE STĂM BINE, CU VINDECĂRILE E MAI GREU! 100 DE MILIOANE DE LEI VECHI AMENDA ZILEI DE IERI

În judeţul Neamţ două evoluţii sunt sigure: boala şi amenzile. În timp ce oficial, judeţul figurează cu o singură vindecare, numărul bolnavilor (le fel de nefericit şi cel al deceselor), creşte. Sectorul control şi amenzi stă bine. Filtrele de poliţie (plus alte strucuturi de la Interne)- Armată sunt ca în filmele din vreme de război. Și la amenzi se stă bine. Potrivit informării de presă făcute de Prefectura Neamţ În cadrul activităţilor desfăşurate pentru punerea în aplicare a măsurilor privind restricţionarea circulaţiei, la nivelul judeţului Neamţ au fost aplicate 141 de sancţiuni contravenţionale, în cuantum de peste 282.000 de lei. „Ca urmare a nerespectării restricţiilor de autoizolare, o persoană a fost transferată sub pază la centrul de carantină, fiind sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.” În cursul zilei de ieri, 8 aprilie, peste 230 de poliţişti au fost la datorie, în misiunile pentru menţinerea ordinii publice în zona locaţiilor de carantină, pentru depistarea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare sau carantină, pentru fluidizarea circulaţiei, escortarea convoaielor sau a coloanelor de auto ori a autovehiculelor ce transportă materiale medicale sau pentru identificarea persoanelor în cadrul anchetelor epidemiologice, sprijinind totodată D.S.P. Polițiștii au verificat și respectarea interdicțiilor impuse persoanelor aflate în izolare sau carantină și a celor impuse, pe timpul Stării de Urgență, unităților comerciale, efectuând totodată controale pentru combaterea criminalității economice. În misiunile lor, polițiștii au fost sprijiniți în activitățile desfășurate în sistem integrat de peste 150 de polițiști locali, jandarmi și efective ale M.Ap.N. În acest context, forțele de ordine au efectuat verificări de mai multe ori la domiciliile a 1.122 de persoane, cu privire la modul în care sunt respectate condițiile de izolare, fiind intensificate activitățile pentru asigurarea unui climat optim de siguranță publică. Totodată, 85 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate au fost verificate cu privire la modul de respectare a restricțiilor instituite pe perioada stării de urgență. Totodată, jandarmii au asigurat măsuri de ordine publică la locațiile cu persoane aflate în carantină la nivelul județului și au desfășurat 3 misiuni de însoțire a persoanelor către locațiile de carantină / izolare și de escortă a unor convoaie de autovehicule care tranzitează județul Neamț. Reamintim că dispozitivul de ordine și siguranță publică acționează pentru prevenirea și limitarea răspândirii noului Coronavirus (COVID 19), dar și pentru a preveni și combate ilegalitățile de orice fel. În ţară Polițiștii au depistat, în ultimele de 24 de ore, 7.741 de persoane care nu au respectat măsura privind restricţionarea circulaţiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, în valoare de 16.647.253 de lei. Prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost întocmite, până în prezent, 341 de dosare penale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 alin. 1 Cod Penal.

Mariana OLTEAN TUDOSE