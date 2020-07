Doi bărbați sunt cercetați de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. La data de 11 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţiei Rurală Ștefan cel Mare au depistat în trafic un bărbat de 30 de ani, din Bîrgăuani, în timp ce conducea un autoturism pe DC 175 din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei.

***

La aceeași dată, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roman au depistat în trafic un bărbat de 49 de ani, din Roman, în timp ce conducea un autoturism pe strada Mihai Viteazu fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de peste 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge. În ambele situații, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.