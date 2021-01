La data de 27 ianuarie a.c., polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Roman au depistat în trafic un bărbat, de 41 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 207 B, în localitatea Cordun, aflându-se sub influența alcoolului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. La aceeași dată, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săvinești au depistat în trafic un bărbat, de 67 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 15, în localitatea Zănești. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la un centru de permanență, unde i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. În ambele cazuri au fost întocmite dosare penale sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.