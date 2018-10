Multe joburi se găsesc în Spania, Germania, Marea Britanie și Olanda

Nemțenii nu se pot plânge că n-au de lucru peste hotare. În această perioadă, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 2.100 de locuri de muncă vacante, cele mai multe în Spania, Germania, Marea Britanie, Olanda și Letonia. Companiile iberice dispun de 963 locuri de muncă, din care 956 pentru muncitorii necalificați în agricultură, respectiv la cules de căpșuni, câte două pentru muncitori la cules struguri și tractoriști, plus un job de operator centrale electrice. Pe locul secund, angajatorii germani oferă o multitudine de joburi, e vorba de 120 de posturi de curier, 80 personal curățenie, 54 de electrician, 53 de sudor, 51 de lăcătuș, 50 instalator, 24 șofer camion, 15 de commis de rang și câte 4 ca manager hardware sisteme de securitate, manager software sisteme de securitate, mecanic auto, mecanic instalații sanitare, de încălzire și climatizare și șofer de autobuz, plus câte două de bucătar, inginer verificare și validare și lucrător forestier. Tot în Germania, firmele mai dispun de câte un job de coordonator activități arhitectură electrică, coordonator echipă SE în domeniul electric/electronică, constructor structuri din metal, dezvoltator componente electrice/electronice, dezvoltator sistem Android, inginer dezvoltare, inginer proiectant, inginer de sistem, ospătar, personal în domeniul hotelier, personal servire la mese, recepționer, specialist restaurant, tehnician sisteme electrice, tehnician instrumentație și control și tehnician sisteme de răcire. N această perioadă, firmele britanice oferă 200 slujbe ca muncitor industria piscicolă și câte un job de curier liber profesionist și vopsitor auto. Angajatorii din Țara Lalelelor dispun câte 20 de posturi de lucrător la banda de producție, creatori de buchete și operatori la mașini și utilaje pentru fabricarea produselor alimentare și câte 10 ca ambalatori, manipulator marfă, tâmplari și zidari, plus câte 5 ca dulgheri și rigipsar, la care se mai adaugă câte un job de mecanic mașini agricole și agent de muncă temporară. Și în Zeci de slujbe în Letonia și Irlanda Acolo, firmele dispun de 80 de locuri de muncă, respectiv câte 20 de posturi de instalator, lăcătuș mecanic/mecanic auto, tencuitor și zugrav. Multe ocupații (79) sunt libere și în Irlanda, e vorba de 50 de îngrijitor persoane, 25 de ciontolitor și de 4 cosmetician/ manichiurist. Vecinii unguri ne oferă următoarele slujbe: câte 10 de casier, manipulant mărfuri, măcelar și vânzător. Tot acolo, mai sunt vacante joburi de cofetar-8, ajutor bucătar-3, două de muncitor/tehnician în construcția rețelelor de telefonie și un job ca agent de vânzări. Companiile din Malta dispun de aceste locuri de muncă: 17 de tehnician, 7 ca instalator ELV, două de tâmplar și câte un post de montator semne de circulație și șofer distribuitor. Norvegienii au vacante următoarele slujbe: 10 vopsitor auto, câte 5 de farmacist și electrician, două de montator acoperișuri și câte un loc de antrenor gimnastică artistică și senior dezvoltator.

V. ANDRIEȘ