MOLDOVA ESTE ÎN PRIMA LINIE DE DIGITALIZARE A ȚĂRII. PIATRA- NEAMȚ SE ALĂTURĂ PROGRAMULUI DE CREȘTERE A COMPETENȚELOR DIGITALE ALE TINERILOR, GENERAȚIA TECH

Piatra Neamț este al doilea oraș ales în cadrul programului de mentorat Generația Tech, construit de către cei de la Digital Nation cu susținerea Google și a Ministerului Educației Naționale. Piatra Neamț se alătură Albei Iulia, și încă unui oraș românesc care urmează să fie anunțat, în desfășurarea în primul an a programului de dezvoltare a competențelor digitale Generația Tech. Aproximativ 150 de tineri de 15-24 ani din Piatra vor putea urma, începând cu luna iulie a anului acesta, una din cele două specializări digitale puse la dispoziție gratuit prin program: IT Literacy, care îi pregătește pentru roluri administrative digitale în cadrul companiilor românești, și Learn to Code, care îi formează ca programatori de aplicații simple web și mobile. Specializările au o structură online, fiind accesibile de pe calculator sau mobil, iar mentoratul tinerilor este realizat de echipe de mentori care își reunesc eforturile direct din Iași, Cluj, București și din cele mai îndepărtate sau apropiate zone ale țării. Programul include și o componentă fizică, de comunitate și de dezvoltare a ideilor împreună, un hub tehnic fiind amenajat în centrul orașului Piatra Neamț pentru participanții la proiect. “La Piatra am găsit o echipă motivată și în plin avânt de transformare a orașului. Încă o dată ni se demonstrează că Moldova are potențial și chiar dă tonul schimbării când contextul încurajează, nu înfrânează. Piatra Neamț se conturează să devină unul din orașele tech care conduc viitorul României, alături de Iași, Cluj, Timișoara, București și toate centrele care reușesc de câțiva ani să înregistreze creștere susținută pe domenii tehnice. În frunte cu Piatra Neamț, cu Alba Iulia, și sperăm alături de cât mai multe orașe în anii viitori, dezvoltăm capacitatea digitală reală a României.” – Paul Apostol, fondator Digital Nation Durata fiecărei specializări Generația Tech este de 12 luni, la final absolvenții beneficiind de ajutorul comunității Digital Nation în găsirea de joburi digitale la nivel local. Programul, în prezent în primul an de desfășurare și cu 3 orașe românești ca target, are în spate o investiție de €500,000 alocate formării de noi specialiști digitali pentru o piață în continuă creștere. „Mă bucur că municipiul Piatra-Neamț a fost ales pentru acest proiect important în privința dezvoltării competențelor digitale pentru tineri și mulțumesc Digital Nation pentru această opțiune. În calitatea mea de primar al acestui oraș, susțin proiectele din zona IT, un domeniu important și de viitor pentru un oras care își dorește dezvoltare și un nivel ridicat al calității vieții pentru cetățenii săi. Sunt convins că tinerii din Piatra-Neamț, prin această oportunitate, își vor putea realiza o carieră de succes, aici, la ei acasă. În plus, atât timp cât Piatra-Neamț va avea prin implementarea acestui proiect tineri calificati în IT, putem atrage și companiile de profil în orașul nostru” a declarat primarul Dragoș Chitic. Tinerii din Piatra Neamț care doresc să urmeze una din cele două specializări Generația Tech oferite anul acesta pot aplica direct pe site https://digitalnation. ro/generatia-tech/. Cel de-al treilea oraș ales în programului va fi anuțat în zilele următoare.