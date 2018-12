Meșterul popular Ionela Lungu, prezenţă inedită la Muzeul Țăranului Român

Personajele din lumea basmelor lui Creangă au reprezentat, și în acest an, unul din punctele de atracție ale Târgului

„E onorant pentru mine să fiu invitată la acest târg, alături de cei mai importanţi meşteri populari din ţară.” (Ionela Lungu)

Meşterul popular humuleştean Ionela Lungu a participat, în perioada 7 – 9 decembrie, la Târgul de Crăciun organizat de Muzeul Național al Țăranului Român, unde a expus celebrele sale figurine din lut, întruchipând lumea lui Ion Creangă. Târgul a reunit 120 de meşteri mari, olari, lingurari, cojocari, cofetari, țesătoare, cusătorese, împletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori, sosiţi din toate zonele țării.

„E onorant pentru mine să fiu invitată la acest târg, alături de cei mai importanţi meşteri populari din ţară. Am expus «Lumea lui Ion Creangă în personaje», măşti populare şi o colecţie de bâte şi toiege realizate de soţul meu, Costi Lungu, meşter popular şi el. Am fost impresionată de bucuria vizitatorilor de a ne vedea aici, veniţi tocmai de la Humuleşti, de aceea am profitat de ocazie pentru a le adresa bucureştenilor o invitaţie la noi, pe meleagurile nemţene, unde au multe obiective atractive de vizitat. Fiecare om este un mesager al locului de unde vine, şi aşa mă consider şi eu”, ne-a spus Ionela Lungu.

De altfel, exponatele Ionelei Lungu vorbesc de la sine. Realizate cu multă trudă şi migală, amuzante și atractive în același timp, ineditele figurine nu sunt altceva decât o chintesență a satului moldovenesc și a artei tradiționale românești.

Fascinată de personajele copilăriei sale, Ionela Lungu dă viață unui boț de humă din malurile Ozanei, însuflețind pe Păcală, tușa Mărioara, Moș Ion Roată sau Dănilă Prepeleac sub forma unor figurine unicat.

„Încă din copilărie am îndrăgit meșteșugurile. Lucrul de mână l-am deprins de la mama, care a fost educatoare. Arta populară am descoperit-o însă mai târziu, după absolvirea facultății, când am venit în Humulești, în casa socrilor mei. La început, a fost o joacă. Socrul meu bătea lutul pentru o bucătărie de vară, iar eu și soțul meu, studenți fiind, am început să modelăm niște figurine. Într-o vacanță ulterioară, m-am apucat să le și pictez. Apoi, am stricat căciula socrului meu și am făcut din ea niște căciulițe mai mici pe care le-am lipit pe capul personajelor. În timp, m-am specializat în modelarea figurinelor. Recitind poveștile lui Creangă, am intrat în pielea personajelor și am încercat să le redau cât bine trăsăturile, accentuând latura lor caricaturală“, își amintește meșterul popular.

Săptămâna aceasta, lecţii de modelaj cu Ionela Lungu

Succesul obținut a determinat-o pe Ionela Lungu să participe la diferite expoziții, fiind invitată, an de an, și la Muzeul Țăranului Român din București. Totodată, s-a dedicat și carierei didactice, lucrând ca profesor coordonator în diferite tabere de creație. Fost profesor la Școala de Arte și Meserii din Vânători, apoi la Clubul Copiilor din Târgu Neamț, artizanul nemțean îi inițiază pe cei mici în tainele meșteșugului său inedit și în cadrul diferitelor ateliere sau tabere de creație, cum ar fi Tabăra de creație „Vara pe uliță“, organizată de Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti“ din București sau Tabăra de Creație Populară „Micii meșteri din Copou“, organizată Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului“.

Pentru a transmite generaţiilor viitoare arta modelării lutului, Ionela Lungu a acceptat să coordoneze şi o clasă de modelaj la Humuleşti, clasă care funcţionează, încă din toamna anului 2016, în cadrul Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare”. Săptămâna aceasta, meşterul popular va fi prezent în fiecare seară la Turnul lui Ştefan, între orele 17.00 – 19.00, unde îi va învăţa pe cei mici să însuflețească boțul de humă, dând naștere unor produse demne de toată lauda.

Irina NASTASIU