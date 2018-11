Mâine, la Colegiul Național „Roman Vodă” din Roman

Simpozionul „Incursiune în istoria învăţământului românesc”, ediţia a VII-a

„Colegiul Național Roman Vodă” din Roman găzduieşte mâine, începând cu ora 10.00, cea de-a VII-a ediţie a Simpozionului „Incursiune în istoria învăţământului românesc”, eveniment inițiat de Şcoala Gimnazială „Vasile Alecsandri” din Roman și organizat de Colegiul Național „Roman Vodă”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Asociația Profesorilor de Istorie Neamț, Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Neamţ şi Muzeul de Istorie Roman.

Manifestarea este dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, managerilor educaţionali şi elevilor, organizatorii propunându-şi descoperirea „comorilor” trecutului, pe care şcolile le posedă şi vor să le dăruiască semenilor.

„O şcoală nu este doar suma rezultatelor meritorii ale prezentului, ci şi produsul unui trecut care poate ascunde fapte şi lucruri cu impact pentru comunitate, confirmări ale unor valori umane, profesori şi elevi care au marcat istoria locală, judeţeană sau naţională, evenimente semnalate în ziarele timpului. În contextul sărbătoririi Centenarului Marii Uniri din 1918, proiectul își propune să ofere oportunitatea deschiderii unei cercetări, cu scopul descoperirii «comorilor» trecutului pe care școlile le posedă și vor să le dăruiască semenilor. Importanța covârșitoare a realizării statului național unitar român în 1918 ne obligă să cunoaștem oamenii și faptele lor, care au stat la temelia măreței realizări”, spun iniţiatorii proiectului.

Simpozionul este structurat pe două secţiuni: „Oamenii școlii despre Marea Unire” (secțiune ce va include comunicări științifice, exemple de bună practică prin proiecte, parteneriate, schimburi de experiență etc.) şi „Unirea – de la vis la realitate” (concurs de eseuri pentru elevii de gimnaziu și liceu). La eveniment vor participa profesori universitari, cercetători științifici, muzeografi, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Neamț și ai comunității locale.

Toate cadrele didactice vor primi diplomă de participare, comunicările urmând a fi publicate în lucrarea „Incursiune în istoria învățământului românesc, ediția a VII-a”, lucrare integrată în revista „Zamolxis”.

Între obiectivele generale ale simpozionului se numără: cultivarea pasiunii cadrelor didactice pentru cercetarea istoricului şcolilor pe care le reprezintă; dezvoltarea respectului şi a dorinţei de cunoaştere a rolului şcolii în cadrul evoluţiei comunităţilor locale; cunoaşterea şi popularizarea valorilor morale, sociale şi istorice care individualizează o unitate-reper; deschiderea spre cunoaşterea valorilor celorlalţi prin vizite sau proiecte bilaterale ale elevilor şcolilor participante la simpozion; dezvoltarea competențelor și abilităților de comunicare interumană.

„Fiecare naţiune îşi are rădăcinile ei, cultura proprie, aceasta reprezentând totalitatea valorilor spirituale ale unei naţiuni, care trebuie transmise generaţiilor viitoare. Valorile reprezintă nucleul culturii, de aceea înţelegerea valorilor celuilalt reprezintă cel mai important moment al procesului de comunicare interculturală. Convieţuirea înseamnă interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate”, se mai arată în argumentul proiectului.

Proiectul are drept scop păstrarea și promovarea valorilor, a personalităților istorice, precum și a tradițiilor specifice poporului român care a luptat, timp de secole, pentru realizarea unui vis: unirea într-un singur stat.

Cea de-a VII-a ediţie a Simpozionului „Incursiune în istoria învăţământului românesc” este dedicată Centenarului Marii Uniri.

Irina NASTASIU