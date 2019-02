Lumea mirodeniilor: wasabi, hreanul japonez

Wasabi este o plantă aromatică folosită în mod tradiţional în bucătăria japoneză. Pe bună dreptate, wasabi este confundat de multe ori cu hreanul. Asta pentru că face parte din din familia hreanului, muștarului, conopidei. Rizomii de wasabi au o culoare verde pal şi un conţinut mult mai mare de antioxidanţi şi substanţe benefice decât pasta de wasabi cu care poate suntem mai familiarizaţi. Rădăcina este partea cea mai apreciată a planteiwasabi, fiind folosită ca și condiment, având un gust foarte puternic. Se consumă rasă proaspăt și este servită ca o pastă verde, savuroasă alături de preparatele pe bază de sushi sau sashimi. Mai puțin cunoscut la noi, condimentul numit wasabi este folosit des în Asia. Wasabi a fost folosit drept stimulator al apetitului și adjuvant în digestie. În Japonia antică, rădăcina de wasabi era folosita pentru calitățile ei puternic antiseptice, iar astazi este recunoscută datorită conținutului ridicat de vitamine și minerale, în special vitamina C. Pasta wasabi: aromă puternică, gust picant În bucătăria tradițională japoneză, rădăcinile de wasabi sunt curățate de coajă, frecate cu o perie moale și apoi sunt rase până se obține o pastă mai fină cu o aromă mult mai puternică. Aici, pasta wasabi în combinație cu ghimbir, sos de soia, usturoi și coriandru, este folosită pentru marinarea peștelui și a diferite tipuri de carne. Aroma puternică și gustul picant caracteristic apropie pasta wasabi mai mult de muștar decât de ardeiul iute sau hrean. Aroma pastei wasabi care este dată de compuși volatili pe care îi are în compoziție, fiind atât de puternică încât este percepută mai repede în cavitatea sinusurilor și apoi de limbă. Spre deosebire de ardeiul iute care irită papilele gustative, pasta wasabi produce vapori care irită căile nazale. Frunzele proaspete de wasabi sunt comestibile și au puțin din gustul și iuțeala specifică rădăcinii, se consumă murate în oțet cu sare, fierte lângă sos de soia. În afara de utilizarea wasabi-ului drept condiment pentru sushi sau folosit ca ingredient pentru rulourile cu sushi, acesta poate fi servit alături de alge, diferite radacinoase sau poate fi integrat în sosurile pentru salate. Rădăcina, folosită de mii de ani pentru vindecare Wasabi este o rădăcină plină de vitamine, folosită de mii de ani pentru capacitatea de vindecare. Rizomii de wasabi conţin substanţe care sunt foarte eficiente în detoxifierea ficatului, conţin cantităţi semnificative de antioxidanţi şi fitochimicale, substanţe care luptă împotriva radicalilor liberi şi a stresului oxidativ. Wasabi are proprietăți fungicide, efecte diuretice, proprietăți antiseptice. Este un antidot pentru intoxicațiile alimentare, datorită componentelor sale puternice. Pasta wasabi ajută la eliminarea imediată a bacteriilor, de aceea este servită alături de preparatele din pește crud care nu întotdeauna este pregătit imediat după ce este prins. Stimulează secreția gastrică, este un bun remediu pentru arsurile la stomac. Wasabi este eficient în artrite și nevralgii folosit sub formă de comprese și cataplasme. Există multe concepții greșite despre wasabi. De exemplu, wasabi-ul nu este direct responsabil pentru curățarea sinusurilor și desfundarea căilor aeriene. De fapt, efectul este exact opus. Toate aceste beneficii pentru sănătate se regăsesc în pasta de wasabi.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU