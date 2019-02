Lumea mirodeniilor: sare, varietăți de gusturi și culori

În natură există mai multe tipuri de sare, iar clasificarea lor se face după sursă sau modul de extragere și gradul de rafinare. Așa avem sare de mină și sare de mare, sarea grunjoasă sau extrafină. Dar sunt și multe tipuri de sare care poartă numele zonei geografice din care provin, acestea au formule specifice, în funcție de ce alte substanțe și minerale se găsesc în zona respectivă.

Gust sărat, în mai multe alternative

Sarea de masă se extrage de regulă din mine, fiind cel mai procesat și mai rafinat tip de sare. Sarea de mare, obținută prin evaporarea apei de mare, este folosită încă din vremuri preistorice. Sarea kosher este folosită în tradiția religioasă evreiască pentru extragerea sângelui din cărnuri. Se aseamănă cu sarea de masă la gust și proprietăți, dar nu conține aditivi alimentari. Sarea celtică, originară din Franța, este o sare umedă și cu diverse urme de minerale care îi dau o culoare gri. Sarea pentru murături este o sare grunjoasă, cu cristale mari, de regulă fără aditivi alimentari. Sarea din Marea Moartă nu e necomestibilă, cu cel mai scăzut conținut de clorură de sodiu, dar foarte bogată în alte substanțe minerale, fiind folosită în balneoterapie și în scopuri cosmetice. Există și alte săruri exotice, sarea de mare arsă în lemn de bambus sau sarea afumată.

Sare de culoare roz, neagră sau roșie

Sarea roz de Himalaya este o sare pură, nu are in compoziţie metale grele sau toxine. Este considerată cea mai curată, benefică pentru organism, nefiind atinsă de poluare. Sarea neagra de Himalaya, sare vulcanică sau kala namak, este extrasa din regiunile vulcanice din Pakistan si India. Este foarte bogata in minerale, cu un gust aparte datorita provenientei din zonele vulcanice. Aceasta sare este cea mai sanatoasa dintre toate sarurile, putand fi consumata in siguranta si de catre persoanele cu hipertensiune si cele care tin o dieta speciala, saraca in sare. Calmeaza arsurile la stomac, dar si durerile de burta, avand actiune mai puternica decat carbunele medicinal. Sarea neagră amelioreaza digestia si combate balonarea. Pentru ca stimuleaza maduva osoasa hematogena, sarea negra devine un aliment-medicament in tratarea anemiei. Sarea de mare Hawaian Alaea nu este procesată, păstrându-și astfel valorile nutriționale și gustul bogat. Culoarea roșie provine de la argila hawaiiana (Alaea) din amestec, argilă care îmbogățește sarea cu oxid de fier. Este folosita in mod traditional de catre populatia din Hawai în ceremonii religioase si ritualuri de vindecare. 8 Fleur de Sel, cea mai prețuită sare Fleur de Sel este o varietate care cuprinde combinații unice de minerale, care o transform în cea mai prețuită sare. Posedă o textura delicata, cristalină iar gustul său este rafinat. Fleur de Sel cocheteaza în lumea condimentelor sub numele de caviarul de sare. Mai este cunoscuta si sub numele de “aurul alb”, datorita culorii cristalelor delicate formate la suprafata apei. În Guerande, Franta, Fleur de Sel se colectează din mlaștinile cu apă sărată din după metode meșteșugărești vechi de 1000 de ani. Mai exact, întreagul proces de producție este complet natural, nici o procesare sau aditiv anticoagulant nu-i alterează compoziția naturala, pentru a-i păstra valorile nutritive și gustative. Fleur de Sel este un remarcabil produs natural perfect solubil, vestita pentru concentrarea de elemente esentiale.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU