Lumea mirodeniilor: pudra de chilli

Condiment cunoscut în lumea întreagă

Subliniază şi accentuează gustul mâncărurilor

Pudra de chili este un condiment cunoscut în lumea întreagă, apreciat de multe bucătării, dar mai ales în cea hindusă sau mexicană. Acest condiment subliniază şi accentuează gustul mâncărurilor, în ultima vreme fiind tot mai des întâlnim în acompaniamentul dulciurilor şi al deserturilor, mai ales a ciocolatei. Pudra de chili este mai dulce decât piperul de Cayenne, fiind preparată din ardei cu o iuteala diferită. Cele mai multe pudre de chilli sunt combinate cu usturoi, ceapa, oregano si chimion, in special peste ocean. Dacă pudra de chilli este închisă la culoare, atunci putem fi siguri că în componența ei s-a folosit și soiul ancho chilli. Pudra de chili dă gust tocanelor si fripturilor care sunt mai apreciate atunci când pișcă ușor la limba. Cel mai cunoscut preparat este chili con carne, mâncarea specific texană cu carne tocata de vită, boabe de fasole și bucăți de ardei și roșii. Varianta europeană de chili con carne este o tocăniță din carne de vită cu sos picant și felii de ardei. Ardeii chilii se folosesc mai ales sub formă uscată și măcinată sub formă de pudră, dar se vând şi în variantele crudă sau murată. 8 Slăbeşte, dă savoare, anestezic bun Pudra chili este folosită atât în dietă, cât şi în medicină de foarte mult timp. Are proprietăţi miraculoase: slabeşte, dă savoare, anestezic bun, fiind și foarte sănătoasă. Stimulează circulaţia sângelui, are proprietăţi antibacteriene şi sudorifice. Conţine capsicina responsabilă pentru gustul picant, care are și proprietăţi curative. Ardeii chilli sunt un remediu excelent pentru nasul înfundat, al problemelor pulmonare, având și o influență majoră în imunizarea organismului. Acest soi de ardei iute poate fi introdus cu succes în orice cură de slăbire, deoarece are capacitatea de a arde grăsimile şi de a accelera digestia. Ardeii chili roșii sunt o sursă foarte bună de vitamine din grupul B, mai ales de vitamina B6, dar mai au și potasiu, magneziu si fier. Pe lângă capsaicină, în ardei se găsesc și uleiuri eterice. Unele specii de ardei chili sunt atât de arzătoare, încât chiar și o atingere este suficientă pentru a crea iritații pielii. La utilizarea lor se recomandă utilizarea mănusilor de cauciuc si în evitarea atingerii ochilor. Dacă ați mușcat dintr-un ardei prea iute, nu trebuie să beți apă pentru că nu vă va fi de folos. Pentru a stinge senzația de arsură, trebuie să beți lapte, să mâncați iaurt sau ceva acru, lămâie ori lime.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU