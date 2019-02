Lumea mirodeniilor: paprika

*Condiment extrem de popular în bucătăriile noastre

*Gustul unic, aroma depind de soiul ardeiului din boia

Boiaua de ardei sau Paprika este un condiment extrem de popular în România.

Un condiment de culoare roșu-portocaliu, sub formă de pulbere, care se obține din ardei care sunt uscați și apoi măcinați. Gustul unic, dulce sau picat, aroma diferă în funcție de soiul de ardei din care s-a făcut boiaua.

Peste secole, micii ardei încovoiați în culori aprinse au devenit un adevărat simbol al toamnei. O calatorie în lunile septembrie sau octombrie prin satele ardelenești, ne “derulează” prin față o mulțime de gospodării „impodobite” cu șiraguri lungi de ardei iuți. De cele mai multe ori sunt alungiși și roșietici, cărora li se spune “paprika”.

Chiar dacă arată grozav, aceste “accesorii” sunt strânse înainte de căderea iernii. Asta pentru că scopul real al decorului este pregătirea pentru prepararea boielei de aredei, renumita paprika. Care nu este altceva decât pulberea care rezultă din pisarea ardeilor bine uscați, de preferință la soare.

*Istoria drumului spre boiaua de ardei…

Boiaua de ardei provine din Mexic și America central. Se presupune că boiaua a fost descoperită și adusă în Europa de către Christopher Columb care ajunge cel mai repede în Ungaria unde primește numele de Paprika. Boiaua de ardei se folosea pe post de condiment alimentar pentru preparatele culinare, dar și ca medicament pentru a vindeca anumite afecțiuni și boli. Boiaua de ardei este cunoscută de atunci ca fiind un condiment alimentar maghiar. Ungaria este cunoscută și astăzi în întreaga lume că produce mai multe soiuri de boia. Acest secret de producere a condimentului a ajuns și în Transilvania, unde mulți producători prepară boiaua de ardei de bună calitate cu un gust aromat, gustos.

Bucătarii folosesc acest condiment în preparate precum: tocănițe, ciorbe, supe, sosuri și pentru prepararea cărnii. Pentru a primi întreaga aromă, preparatele se gătesc la foc mic.

*Paprika, beneficii pentru sănătate

Ardeiul din care se prepara are un conținut nutritiv ridicat, mult mai înalt decât ardeiul verde. Ardeiul iute este benefic pentru sănătate datorită conținutului de capsaicină care este un antioxidant ce are rolul de a proteja ADN-ul de factorii cancerigeni. Cea mai importantă calitate nutrițională a acestui condiment este cantitatea neobișnuit de mare de vitamina C care se păstrează în compoziția acestui tip de preparat. Mai conține capsaicina, substanța cu calități antiinflamatorii și analgezice.

Forma ce mai uzuală de folosire a boielei de ardei este să presărata peste ceapa calită și lăsată la caramelizat un minut, mod în care gustul și proprietățile se intensifică la maximum. Ulterior, peste acest amestec se toarnă apa sau supa caldă în care se vor fierbe carnea și legumele din rețetă. Se obțin astfel ciorbe și tocănițe delicioase. Paprika aduce un plus de savoare dacă este presarata peste mezeluri, fripturi, dar și peste alte preparate culinare, cum sunt preparatele cu carne de miel, orez, cartofi, pui sau pește, în marinade și în mâncărurile cu carne tocată.

Paprika poate fi utilizată cu succes în dieta celor care trebuie să renunțe la sare. Aroma sa puternică aduce un plus de gust atat de fadelor mancaruri nesarate. În plus, boiaua are calitatea rară de a accelera metabolismul și a reduce concomitent colesterolul din sânge. Nu în ultimul rând, paprika ne aduce un aport însemnat de antioxidanti în dietă, cu rol de păstrare a tinereții celulelor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU