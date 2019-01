Lumea mirodeniilor: cardamom

Cardamomul, unul dintre condimentele foarte vechi din lume, este apreciat pentru valoarea culinară şi medicinală. În India este cunoscut sub numele de “Regina condimentelor”. Cardamomul are un gust foarte plăcut, uşor lămâios, având o aromă specifică foarte tare. În aroma cardamomului negru se distinge o uşoară urmă de camfor. Dintre soiurile de cardamom, două sunt cele mai importante: verde şi negru. Cardamomul este originar din pădurile umede din sudul Indiei, unde creşte sălbatic. Astăzi, cele mai mari culturi sunt în India, Sri Lanka şi Guatemala. Cardamomul verde este un condiment foarte scump, fiind depăşit doar de şofran şi vanilie. Din cele mai vechi timpuri, cardamomul a fost considerat atât de preţios, fiind păstrat doar pentru unele ocazii speciale cum ar fi nunţile. Comercializat sub formă de păstăi, semențe sau pudră Cardamonul face parte din familia ghimbirului şi turmericului, planta crește ca o tufă perenă, cu tulpini de formă tubulară, care pot creşte între 2 şi 5 m înălţime. Florile sunt albe, cu vinişoare purpurii, iar seminţele de culoarea verde sau brună se găsesc într-o păstaie aşezate pe trei rânduri duble, de câte şase seminţe fiecare. Păstăile au o formă de lacrimă, fiind triunghiulare, cu colţurile rotunjite, se recoltează înainte de a se coace integral, pentru a evita desfacerea capsulelor. Cardamomul este comercializat sub formă de păstăi, semințe sau pudră. E bine să păstrăm păstăile întregi, ferite de umezeală, căldură şi lumină, rezistând astfel mai mult de un an. Seminţele, întregi sau pudră, trebuie consumate în şase luni. În Emiratele Arabe şi Turcia, cardamomul era folosit pentru a aroma cafeaua, iar în India, pentru a face un ceaiul special “Masala Chai”. Conținut și efecte terapeutice Seminţele de cardamom au două utilizări: condiment şi remediu naturist pentru mai multe boli. Au o concentraţie mare de mangan, fibre, fier, magneziu, calciu, zinc, potasiu, fosfor, vitamina C, piridoxină, riboflavină, tiamină şi vitamina A. Cardamomul este un ingredient popular folosit în diverse feluri de mâncare din Asia de Sud şi în produsele de patiserie scandinave. În Egiptul antic, seminţele erau mestecate pentru a curăţa dinţii. În aceaşi perioadă, indieni au considerat cardamomul un remediu pentru obezitate. Arabii i-au atribuit cardamomului calităţi afrodisiace. Dae era folosit și pentru tratarea problemelor digestive, precum durerile de stomac, de mii de ani. Împreună cu alte alte mirodenii, cardamomul poate ajuta în diferite etape ale digestiei, având efecte gastro-protective, ajutând în vindecarea ulcerelor gastrice. Cardamom este considerat un remediu foarte eficient împotriva respiraţie urât mirositoare. Ucide bacteriile, ajută la prevenirea cariilor dentare. Prin conţinutul mare de mangan, cardamonul este important în funcţionarea normală a sistemului nervos şi a creierului, jucând un rol deosebit în absorbţia calciului şi reglarea zahărului din sânge. Poate fi un tratament naturist eficient pentru scăderea tensiunii arteriale, asigurând sănătatea inimii şi a rinichilor. Conţinutul ridicat de mangan face din cardamom o alegere excelentă și pentru diabetici. Cardamomul conţine un nivel ridicat de flavonoizi şi intensifică semnificativ activităţile enzimatice, antioxidante şi inhibă creşterea celulelor cancerului de colon.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU