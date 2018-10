Lucrători ar mai fi, bani pe sponci!

În luna iulie a acestui an, în Neamț, câștigul salarial net a fost de peste 2.000 de lei

La data de referință, județul Neamț avea 86.463 de lucrători

O vorbă din popor spune că la omul sărac nici boii nu trag, iar acest exemplu se lipește ca marca de scrisoare pentru o bună parte din salariații nemțeni, care în luna iulie a acestui an au avut surpriza neplăcută să încaseze lefuri mai mici decât cele primite cu o lună în urmă. Dar acest lucru nu mai miră pe nimeni, mai ales pentru această zonă vitregită a Moldovei, unde sunt cele mai mici salarii din țară, iar prețurile la alimente și la carburanți au luat-o la “galop”, asta dacă tot stăm “bine” la pungă. Iar datele statistice vorbesc de la sine. La data de referință, în judeţul Neamţ, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3.447 lei, iar cel net de 2.060 lei, fiind cu 2.13 % mai mic faţă de câştigul salarial mediu nominal net realizat în luna iunie 2018. În luna iulie a acestui an, conform datelor primite de la Direcția de Satistică Neamț, la nivel național, câștigul salarial mediu nominal brut realizat pe ansamblul economiei naţionale a fost de 4.510 lei de salariat, cu 0.3 % mai mic decât în luna iunie 2018, iar cel net de 2.708 lei, în scădere cu 13 lei (-0,5%) faţă de luna iunie 2018. Tot în iulie 2018, nivelul câştigului salarial mediu net înregistrat în activităţi din sectorul economic, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri faţă de luna precedentă. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete de masă şi tichete cadou) . De asemenea, câştigurile salariale medii nete din luna iulie au fost mai mari comparativ cu luna iunie 2018 ca urmare a realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte sau proiecte), cât şi ca urmare a disponibilizării de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2018 au fost pricinuite de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale, respectiv prime anuale ori pentru performanţe, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, micșorările câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici în funcţie de contracte, precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici în unele activităţi economice. Județul Neamț are 86.463 de salariați La sfârşitul lunii iulie 2018, efectivul lucrătorilor din economia judeţului era de 86.463 persoane, în creştere cu 313 faţă de luna iunie 2018, şi mai mare cu 2715 faţă de luna iulie 2017. Din totalul salariaţilor, 3.635 (4,2%) lucrau în agricultură, vânătoare şi servicii anexe; silvicultură şi pescuit, 30.744 (35,4%) munceau în industrie şi construcţii, iar 52.084 (60,4%) în servicii. Numărul şomerilor înregistraţi în judeţul Neamţ la data de referință era, potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ, de 9458 persoane, din care 4.007 (42%) femei. La aceeași dată, numărul şomerilor înregistraţi era cu 278 persoane mai mare faţă de luna iunie 2018. Din numărul total al şomerilor, 8006 (84,6%) nu primeau nici un fel de ajutor bănesc, aflându-se doar în evidenţă pentru căutarea unui loc de muncă. La sfârşitul lunii iulie 2018, ponderea şomerilor din judeţul Neamţ în totalul celor înregistraţi pe ţară, era de 3,09%. Rata şomajului, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală, se afla la 5,02% ( 5,0 % în luna iunie 2018.

V. ANDRIEȘ