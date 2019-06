Legumă-medicament: lemongrassul

Are aromă de citrice și seamănă cu firul de ceapă verde

Lemongrass sau citronela este o plantă aromatică, cu rădăcini fibroase, folosită cu precădere în bucătăria asiatică. Are o aromă de citrice, foarte apropiată de cea a lămâii și seamănă cu firul de ceapă verde. Lemongrass poate fi folosit atât proaspăt, cât și sub formă de pulbere, uscat sau sub formă de ulei. Lemongrass se curăță precum ceapa verde, iar pentru gătit se folosesc frunzele și tulpinile proaspete. Uleiul esential pe care îl conține lemongrasul poate da aromă mâncărurilor, planta fiind folosită ca atare în ceai, dar și în preparate medicinale. Gustul de lemongrass merge perfect cu pește și fructe de mare. Lemongrass este folosit în supe, marinade, salate și în prepararea murăturilor. Lemongrass-ul din vestul Indiei este un condiment apreciat în bucătărie, în timp ce în restul Indiei este folosit în industria parfumului fiind recunoscut pentru aroma puternică. 8 Detoxifica organismul, reduce colesterolul “rău” Lemongrass este tonic, antiseptic, antifungic și antibacterian, diuretic și un puternic antioxidant. Tratează problemele aparatului digestiv la copii, are efecte benefice pentru sistemul nervos central și aduce un plus de energie în perioade solicitante. Luptă cu febra, răcelile, stresul, îmbunătățește tensiunea arterială, scade nivelul colesterolului, ajută la eliminarea substanțelor toxice, ajută la curățarea plămânilor, a pancreasului, ficatului și vezicii urinare, ajută la reglarea menstrei și îmbunătățește circulația sangvină. Lemongrassul are abilitatea de a stimula eliminarea toxinelor din organism datorită proprietăților sale diuretice, îmbunătățind astfel și funcționarea aparatului urinar. Consumul regulat de lemongrass poate mentine valorile colesterolului in limtele normale, reducând riscul de afectiuni cardiovasculare precum ateroscleroza. Lemongrassul calmeaza musculatura si sistemul nervos, ajutand organismul sa se relaxeze astfel incat somnul sa se instaleze in voie. Ceaiul de lemongrass are efecte sedative. Durerile articulare cauzate de reumatism pot fi ameliorate prin aplicarea compreselor cu lemongrass. Lemongrassul este eficient in combaterea obezitatii si previne acumularea depozitelor de grasime la nivelul abdomenului Uleiul esential de lemongrass are proprietati antibacteriene care ajuta organismul sa lupte cu infectiile cauzate de patogeni precum Helicobacter pylori sau E. coli.

