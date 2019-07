Leacuri din grădină: rădăcina de pătrunjel

Protejează inima, stimulează imunitatea, îmbunătățește densitatea osoasă

Rădăcina de pătrunjel are o aromă deosebită, un depozit de substanțe nutritive, cu potențial pentru sănătatea generală. Beneficiile rădăcinii de pătrunjel includ capacitatea sa de a reduce flatulența, detoxifierea organismului, protejarea sănătății inimii și întărirea sistemului imunitar. Dar beneficiile sale nu se opresc aici. Profită și tu de această rădăcinoasă sănătoasă. Cunoscut pentru a calma stomacul, o cantitate mică din rădăcina de pătrunjel poate ajuta la ameliorarea inflamației din intestin, reducând flatulența și indigestia. Cu niveluri foarte bune de potasiu, această rădăcină poate ajuta la scăderea tensiunii arteriale, datorită rolului său de vasodilatator. Rădăcina de pătrunjel protejează împotriva accidentului vascular cerebral și a altor boli de inimă. Pentru că are un nivel ridicat de vitamina C, rădăcina de pătrunjel poate da un impuls major sistemului imunitar, împreună cu antioxidanții care reduc efectele nocive ale radicalilor liberi în organism. Cu mai mult de 1.000% din necesarul zilnic de vitamina K, rădăcina de pătrunjel este o componentă a densității osoase, considerând că vitamina K contribuie în mod semnificativ la această dezvoltare. Rădăcina de pătrunjel poate intra în dieta zilnică coaptă, prăjită, la aburi sau pur și simplu crudă. Rădăcina se poate usca și mîcina pentru a da un miros plăcut pentru marinate, amestecuri de condiment.

Tina-CONDREA-ZĂPODEANU