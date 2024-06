Le folosim adesea în bucătărie, dar au și puteri împotriva relelor

În tradiţia românească sunt cunoscute leacuri cu ierburi magice care au puteri împotriva relelor. Cele mai puternice ierburi magice care pot alunga influenţele nefaste sunt şi cele mai comune. Uneori le folosim în bucătărie, fără să ştim câte beneficii au şi pentru starea noastră de spirit. Iată câteva dintre cele mai cunoscute şi cum trebuie să le foloseşti.

*Mărarul și muștarul, de leac și de drag…

Acest condiment consemnat într-un papirus egiptean de acum mai bine de 4.000 de ani este cunoscut ca leac impotriva dischineziilor biliare, colitelor, balonarii si obezitatii. Mărarul este antibacterian, antiinfecțios și are efect diuretic. În plus, mărarul este recomandat pentru refacerea tonusului și stimularea lactației. Pus în apa de baie, mărarul te ajută să fii atrăgătoare și… voluptoasă. Tinctura de mărar are un efect hormonal natural extraordinar, stimulând cresterea sanilor. Pe vremuri – in anumite zone, chiar și astăzi – miresele își puneau în pantofi boabe de muștar și frunze de mărar, zicând: „Muștar și mărar, bărbatul din vorba mea să nu iasă”, sperând la un soț ascultător.

*Oregano, asociat cu fericirea, armonia, iubirea, pacea

Sunt mai multe plante folosite pentru a alunga spiritele rele, forţele negative, urâtul şi ghinionul din casă. Între acestea se află și oregano, un veritabil condiment și medicament.

Oregano este o plantă asociată cu fericirea, armonia, iubirea, pacea, chiar și cu dezvoltarea psihică și economică. Este folosit de secole și ca medicament, nu doa ca ingredient culinar. Și nu numai. De exemplu în medicina tradițională chineză și în medicina populară europeană, oregano a fost utilizat în tratarea și prevenirea unor boli emoționale și fizice. În practicile așa zisei religii vechi din Italia, pereții exteriori ai caselor se spălau cu un ceai obținut din frunzele de oregano.

*Rozmarinul are parfum purificator

În vechime, crenguţele şi uleiul de rozmarin erau arse în saloanele de spital pentru a purifica aerul. Este o practică pe care spitalele au împrumutat-o din biserici, unde parfumul de rozmarin era considerat sacru şi de mare ajutor în alungarea duhurilor rele.

Rozmarinul, cu aroma lui puternică, a fost apreciat încă din Antichitate, iar egiptenii vechi făceau uleiuri şi pomezi cu rozmarin pentru vindecarea rănilor. Este bine să creşti la fereastră, în jardinieră, câteva tufe de rozmarin şi să te bucuri de aroma lor, fie că le foloseşti la mâncare, fie că le foloseşti pentru a parfuma casa.