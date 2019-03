Lansare de carte Vasile Baghiu, la Biblioteca Județeană

Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț găzduiește lansarea cărții „Metode simple de încetinire a timpului. Poeme“ de Vasile Baghiu, apărută recent la Editura Eikon, joi, 14 februarie 2019, începând cu ora 17:30, în Sala Cupola. Vor vorbi preotul poet Dorin Ploscaru, scriitorul Dan Iacob și Mihael Balint. Autorul va fi la dispoziția participanților cu răspunsuri la eventualele întrebări și cu autografe pentru doritori. „Voi spune și eu câte ceva despre poezia trăită și poezia scrisă. Va fi timp, cred, și pentru întrebări, răspunsuri, dialoguri, la o cafea de vorbă. La fel, pentru autografe. Vă aștept cu drag!“, precizează Vasile Baghiu. Întâlnirea va fi moderată de prof. Mihaela Mereuță, director-manager al Bibliotecii Județene. Vasile Baghiu (n. 5 decembrie 1965, în Borlești, Neamț) este un poet, prozator și eseist român. Aparține așa-numitei generații nouăzeciste și este cunoscut în mediile literare ca inventator al himerismului, concept și manifest care propune o direcție nouă în poezie și despărțirea de paradigma postmodernistă. A debutat în presă cu poezie, în 1983, simultan în revista Ateneu și în revista Liceului Sanitar din Bacău, pe care l-a absolvit în 1984. Aici i-a fost îndrumător profesorul și eseistul Ioan Neacșu, care l-a introdus în mediile literare ale orașului lui Bacovia și la cenaclul cu numele poetului simbolist, unde a cunoscut poeți precum Ovidiu Genaru sau Sergiu Adam. Până în 1989 a publicat câteva poezii în revista Amfiteatru, susținut de poeta Constanța Buzea, în revista Familia, unde în 1988 a fost prezentat de poeta Ana Blandiana (sub numele „Corespondent”, poetei fiindu-i interzisă semnătura în acea perioadă), și a citit poezie la cenaclul Universitas condus de criticul Mircea Martin, precum și la întâlnirile literare organizate prin țară de criticul Laurențiu Ulici. Tot în această perioadă, în timp ce lucra ca asistent medical la Sanatoriul de tuberculoză Bisericani, îi cunoaște, la Piatra- Neamț, pe membrii așa-numitei Școli de poezie de la Neamț. După 1989, se mută la Piatra-Neamț și începe să apară mai frecvent în presa literară. Publică poezii și articole și susține periodic rubrici de critică literară și eseu („Plasa de fluturi“, în „Poesis“, „Culisele poeziei“, în „Cronica“ și „Mozaicul“, „Sfârșit de mileniu“ și „Irealitatea imediată“, în „Monitorul“. Publică, de asemenea, manifestele himerismului, în „România literară“, „Familia“, „Poesis“ și „Vatra“. Debutează editorial în 1994, cu volumul de poezie „Gustul înstrăinării“, la Editura Timpul din Iași, după câștigarea primei ediții a Concursului „Aurel Dumitrașcu“. A fost al doilea volum în ordinea scrierii, pentru că primul volum încă era amânat, dinainte de 1989, la editurile Cartea Românească și Eminescu. Au urmat, în deceniile următoare, mai multe volume de poezie, o culegere de proză scurtă și trei romane. Este inclus în mai multe antologii, între care „O panoramă critică a poeziei românești din secolul al XX-lea“ de Marin Mincu, „oZone friendly. Iași. Reconfigurări literare“ de O. Nimigean, „Deliruri și delire. O antologie a poeziei onirice românești“ de Ruxandra Cesereanu, „Noua poezie nouă“ de Dumitru Chioaru, „Alertă de grad zero în proza scurtă românească actuală“ de Igor Ursenco, precum și în dicționarele „Scriitori români din anii 80-90“ de Ion Bogdan Lefter și „Dicționarul general al literaturii române“ (ediția a doua, revizuită, adăugită și adusă la zi). A obținut, prin concurs, mai multe burse literare „writers-in-residence“ în Europa, iar textele sale au apărut în traduceri în reviste și antologii din diferite spații culturale, în italiană, maghiară, slovacă, cehă, armeană, rusă. Este inclus în antologiile germane „Um etwas Zeit zu Retten“ (Berlin, 2003) și „Abgenutzter Engel – Zehn rumänische Dichter“ (Dionysos Verlag, Kastellaun, 2003). Revista spaniolă „Serta“ include într-unul din numerele anului 2000 unul din eseurile sale despre poezie. Anuarul pentru 2004 al orașului Düren (Germania) a publicat un eseu despre poezia sa („Rumänische Impressionen. Vasile Baghiu und seine Gedichte aus Langenbroich“) semnat de Achim Jaeger, iar revista „Dichtungsring“ îi publică, de asemenea, două poeme. Revista vieneză „Buchkultur“ îi publică în 2006 un articol despre himerism, iar în 2010 antologia internațională „Grenzverkehr II. Unterwegs“, apărută sub auspiciile Kulturkontakt Austria, include o povestire a sa. Scrie și în limba engleză. A publicat poeme în revistele și antologiile americane „The Blue House“, „Poetic Diversity“, „Subtle Tea“, „Chorus Of Voices“ (TJMF Publishing, 2004), „L.A. Melange“ (Sybaritic Press, 2005), „The Orange Room Review“, „Art With Words“, „Flutter Poetry Journal“, în revistele britanice „Magma Poetry“, „Banipal“ (fragment din romanul „Planuri de viață“) și „Poetry Can“, în revista neo-zeelandeză „Southern Ocean Review“ și în revista canadiană „Stellar Showcase Journal“. Între 2005 și 2009 a fost redactor al website- ului american de poezie „Poetry Circle“. Este co-autor, împreună cu poeții americani D.M. Timney și Michael Cotner, al volumului de poezie „Transatlantic Crossings. The Constant Language of Poetry“ (TJMF Publishing, USA, 2006) A lucrat ca asistent medical în mai multe locuri, între care sanatoriul Bisericani, un laborator de toxicologie, un cabinet privat de cardiologie și un serviciu de promovarea sănătății, experiențe care i-au influențat scrisul. În 2008 obține licența în psihologie în cadrul Facultății de Sociologie-Psihologie a Universității „Spiru Haret“ din București, iar în 2010 master-ul în consiliere psihologică în cadrul Facultății de Psihologie și Pedagogie a Universității „Spiru Haret“ din Brașov. A urmat mai multe cursuri de formare și specializare în terapia narativă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași, este membru al Colegiului Psihologilor din România în specialitatea psihologie clinică și lucrează începând din 2008 în calitate de psiholog în același serviciu de promovarea sănătății al Direcției de Sănătate Publică Neamț în care fusese angajat până atunci, timp de mai mulți ani, ca asistent medical. Aici a fondat în 1997 prima revistă de educație pentru sănătate din România, „Modus Vivendi“ (din care au apărut, până în 2002, optsprezece numere) și a inițiat proiectul de cultivare a lecturii în școală „Sănătatea lecturii“, în cadrul căruia a susținut, în școli din județul Neamț, numeroase workshop-uri și prelegeri despre beneficiile cititului cărților, precum și emisiuni TV la posturi locale pe această temă. Este, de asemenea, profesor titular la Școala Postliceală Sanitară din Piatra-Neamț, autor de manuale de specialitate, între care „Teoria și practica nursing“ (Editura Viața Medicală Românească, 2017). A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1996 până în 2017, an în care și-a dat public demisia din organizație în semn de protest față de ceea ce a numit „lipsa de transparență și autoritarismul conducerii“. Este membru al PEN-Club din 1998. A fost vicepreședinte al Alianței Civice (2000), președinte al Filialei Neamț a Fundației Memoria (1994-2000), redactor-șef al revistei „Antiteze“ (2010). Cărți publicate: „Gustul înstrăinării“ (poeme, Ed. Timpul, Iași, 1994; Premiul Aurel Dumitrașcu); „Rătăcirile doamnei Bovary“ (poeme, Ed. Eminescu, București, 1996); „Febra“ (poeme, Ed. Panteon, Piatra-Neamț, 1996); „Maniera“ (poeme, Ed. Pontica, București, 1998); „Fantoma sanatoriului“ (antologie de poeme, Ed. Vinea, București, 2001); „Himerus Alter în Rheinland“ (poeme, Ed. Vinea, București, 2003); „Punctul de plecare“ (proză scurtă, șaisprezece transcrieri, Ed. Compania, București, 2004); „Ospiciul“ (roman, Ed. Vinea, București, 2006; Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, 2007); „Cât de departe am mers“ (poeme, Ed. Limes, Cluj Napoca, 2008); „Magia elementară“ (poeme alese, Ed. Dacia XXI, Cluj Napoca, 2011); „Gustul înstrăinării“ (antologie de poeme, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2011); „Depresie“ (poeme, Ed. Limes, Cluj Napoca, 2012; Premiul Uniunii Scriitorilor – filiala Iași, 2013); „Planuri de viață“ (roman, Ed. Polirom, Iași, 2012; Premiul Liviu Rebreanu, în cadrul „Colocviilor Liviu Rebreanu“, Bistrița, 2012; nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor, Filiala Iași, 2013); „Fericire sub limite“ (roman, Ed. Charmides, Bistrița, 2014. În 1998 publică, la Editura Axa, volumul Prizonier în U.R.S.S., scris de tatăl său, Vasile Gh. Baghiu (1922-1974), în anii cincizeci, imediat după întoarcerea din prizonieratul sovietic. În 2012 apare a doua ediție a acestei cărți, la Editura Fundația Academia Civică. Participă, ca poet invitat, la Festivalului Internațional de Poezie de la Bredevoort (Olanda, 2003), la Conferința Internațională a PEN-Club (Bled, Slovenia, 2007), la Turneul poeților români (Slovacia – 2007 și Cehia – 2008), la Conferința PEN România-Franța (Paris, 2011) și la Festivalul Internațional de Literatură „Ark“ (Erevan, Armenia, 2012).