Joi 10 ianuarie, de la ora 14, se va deschide pârtia

În acest sezon un abonament de luni-vineri cu urcări nelimitate costă 200 lei, un skipass de o zi – 100 lei, skipass pentru jumătate de zi – 60 lei, o urcare cu telescaunul – 8 lei, iar copiii cu vârsta până în 14 ani au reducere 50%; mai mult cei care achiziționează abonamente sau skipass pentru întreaga zi beneficiază de un acces gratuit la Baia Comunală. Programul de funcționare al pârtiei este de luni până vineri între orele 11-15 și 16-19, iar în zilele de sâmbătă și duminică între orele 10-15 și 16-20. Dragoș Chitic : „Mă bucur că vremea ne-a ajutat să putem deschide în acest an pârtia Cozla; chiar dacă nu am avut o cantitate de zăpadă naturală suficientă, am reușit în perioadele cu temperaturi scăzute să producem zăpadă artificială încât să asigurăm un strat care să permită folosirea pârtiei în condiții optime. Sper ca vremea să ne ajute în continuare pentru a beneficia de un sezon de schi cât mai lung la Piatra-Neamț.” Începând cu acest an, pârtia Cozla este administrată în regim propriu de către Primăria Piatra-Neamț, existând contracte pentru serviciul salvamont, contract pentru funcționarea telescaunului cu societatea Perla Invest și contract pentru gestionarea ratrack-ului și a tunurilor de zăpadă. Astfel, pârtia de la Piatra-Neamț îndeplinește toate condițiile pentru o funcționare optimă în condiții de siguranță.