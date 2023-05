Dacă ești în căutarea unei modalități relaxante de a petrece o seară și ai doar un prieten alături, ai putea lua în considerare adăugarea unor jocuri de cărți destul de complexe, dar care pot fi jucate de două persoane, în ansamblul tău de activități. Jocurile de cărți pentru două persoane se pot transforma într-un fel de jocuri amicale și sunt o modalitate excelentă de a-ți antrena creierul, distrându-te totodată.

Gin Rummy este un joc clasic de cărți care se joacă în mod tradițional cu doi jucători, folosind două pachete de 52 de cărți. Obiectivul său este ca jucătorii să-și folosească mâna pentru a obține mai mult de 100 de puncte înainte ca adversarul să o facă. Pentru a juca Gin Rummy, dealerul distribuie 10 cărți fiecărui jucător, pe care acesta le poate privi, dar ar trebui să le țină ascunse de adversarul său. Dealerul lasă apoi pachetul cu fața în jos în mijlocul mesei. Întoarce în pasul următor cartea de sus a pachetului cu fața în sus și o plasează lângă pachet. Acesta este teancul cărților decartate. Non-dealerul începe jocul fie alegând să ridice cartea de sus din teancul de decartare și să o înlocuiască cu o carte din mâna sa, fie să treacă rândul fără să ridice o carte sau să renunțe la una. Vine apoi rândul adversarului, care și de această dată are opțiunea de a trage din partea de sus a pachetului (teancul de decartare) sau de a trece mai departe fără a trage o carte și să renunțe la alta. Jocul continuă în acest fel, jucătorii încercând să grupeze cărțile din cele 10 din mâna lor, în combo-uri minime de trei cărți de același rang (cum ar fi trei triple sau trei de 10) sau în rânduri de aceeași culoare (cum ar fi un 5, 6, 7, 8 și 9 de romb). Mâna ideală de făcut este un Gin, care este creat prin plasarea tuturor celor 10 cărți din mâna unui jucător într-o combinație adecvată. Dacă un jucător rămâne cu cărți în mână, iar acestea nu pot fi combinate într-un meci, el poate renunța, finalizând astfel meciul.

Blackjack-ul este jocul de cărți cunoscut și ca 21. Acesta poate fi jucat și doar cu doi jucători și un pachet de 52 de cărți, fără niciun fel de probleme, fie din confortul casei, accesându-l online, fie direct la locație, adică într-un cazinou sau într-o sală de jocuri. Dealerul distribuie unuia dintre jucători o carte cu fața în sus și una cu fața în jos, apoi îi împarte și oponentului o carte cu fața în sus și o carte cu fața în jos. Valoarea cărții cu fața în jos se adaugă apoi la valoarea cărții cu fața în sus deținută de fiecare jucător. Obiectivul este de a obține valoarea combinată a celor două cărți cât mai aproape de 21 posibil. Lucrul distractiv la Blackjack este că poți decide cât timp vrei ca jocul să continue. Poți juca prin desemnarea „celui mai bun din”, care se referă la prima persoană câștigătoare a unui anumit număr de runde. De asemenea, mai este și stilul Vegas, unde introduci în joc bănuți, jetoane de poker sau, de ce nu, chiar bomboane la fiecare mână.

Egyptian Ratscrew este un joc de viteză și dexteritate, care poate fi jucat cu un pachet de 52 de cărți, inclusiv jokeri. Pentru a juca acest joc, un dealer împarte toate cărțile dintr-un pachet în mod egal între cei doi jucători. Jucătorii își organizează cărțile împărțite într-un singur pachet, fără să se uite la ele. Cel care nu este dealer începe jocul prin întoarcerea cărții din partea de sus a teancului său și plasând-o în mijlocul mesei, între cei doi jucători. Dacă acea carte este o carte cu număr, adversarul pune și el o carte din pachetul său. Jocul continuă în acest fel până când se joacă o carte de față (valet, damă, rege) sau As. Când se joacă o carte de față (sau de curte) sau un As, următorul jucător trebuie să joace și la rândul său o carte de față sau un As pentru ca jocul să continue. Dacă următorul jucător nu joacă una dintre aceste cărți, jucătorul care a întins cartea/Asul câștigă întregul teanc de cărți jucate și le adaugă în teancul său. Regula cardului/Asului poate fi depășită doar prin regula atingerii. Fiecare jucător poate încerca să fie primul care atinge teancul de cărți atunci când apare oricare dintre următoarele situații: când se joacă duble sau două cărți de aceeași valoare (de exemplu, se joacă un cinci, apoi se joacă alt cinci pe deasupra); când apare un sandviș, adică atunci când două cărți de aceeași valoare sunt jucate consecutiv, dar sunt separate de o carte de altă valoare (de exemplu, un cinci, apoi un doi, apoi se joacă cinci); când două cărți jucate consecutiv, împreună adunate, fac zece (de exemplu, două cărți de cinci, un patru și un șase etc.); oricând se joacă un joker; când sunt jucate patru cărți în ordine crescătoare sau descrescătoare(de exemplu, patru, cinci, șase și șapte; zece, nouă, opt și șapte); când are loc „căsătoria”, adică atunci când o regină este plasată deasupra sau sub un rege. Atunci când un jucător atinge teancul fără apariția unuia dintre aceste scenarii, el trebuie să așeze o carte în partea de jos a teancului. Jucătorul care ajunge cu toate cărțile la final câștigă jocul.