ISU NEAMŢ: Misiuni de stingere incendii de vegetație uscată

Salvatorii nemțeni au fost solicitați să intervină pe parcursul zilei de 7 martie , pentru localizarea și lichidarea a trei incendii de vegetație. Joi, în jurul orei 14:51, Detașamentul de pompieri Piatra Neamț fost solicitat să intervină în municipiul Piatra Neamț, str. Muncii, fosta RECONSTRUCȚIA, unde au ars aproximativ 1500 metri pătrați vegetație uscată. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,fumatul în locuri nepermise”; În aceeaşi zi, jurul orei 15:38, tot militarii Detașamentului de pompieri¬ Piatra Neamț au fost solicitați să intervină în municipiul Piatra Neamț, str. 1 Decembrie 1918, unde au ars aproximativ 10000 de metri pătrați. Pompierii au fost spijiniți în lupta cu flăcările și de un cetățean cu un tractor cu plug, care a tras o brazdă pentru a limita propagarea flăcărilor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,foc deschis în spaţii deschise”; La data de 7 martie, în jurul orei 19:14, Detașamentul de pompieri Roman – punctul de¬ lucru Poienari a fost solicitat să intervină în comuna Bozieni, sat Crăiești, unde au ars aproximativ 10000 metri pătrați vegetație uscată. Pompierii au fost spijiniți în lupta cu flăcările și de voluntarii din cadrul SVSU Oniceni cu autospeciala din dotare și voluntari din cadrul SVSU Bozieni. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,foc deschis în spaţii deschise”; Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire: • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; • Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; • Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; • Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă; • Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control; • Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz, etc).