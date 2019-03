ISU NEAMŢ: MISIUNI DE STINGERE A INCENDIILOR ŞI ASANARE MUNIŢIE

Stingere incendiu de vegetaţie uscată în localitatea Oniceni

Vineri, 01.03.2019, la ora 16:28, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Oniceni. La locul indicat de apelant s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detașamentului de pompieri Roman – Punct de lucru Poienari, fiind sprijinit şi de trei voluntari cu o autospecială de stingere din cadrul SVSU Oniceni. Forţele au stins incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 2 hectare de vegetaţie uscată. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,foc deschis în spaţii deschise”.

Misiune de asanare muniție neexplodată în localitatea Taşca

Vineri, 01.03.2019, la ora 17:36, Dispeceratul integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre faptul că în localitatea Taşca a fost descoperită muniție neexplodată. La locul intervenției s-a deplasat echipa pirotehnică cu o autospecială pentru intervenții pirotehnice, care au ridicat o lovitură de aruncător cal. 82 mm provenită din Al Doilea Război Mondial, în vederea depozitării şi, ulterior, a distrugerii. Muniția a fost descoperită de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, angajat al unui operator economic, în timp ce efectua lucrări de completare cu pământ de umplutură la fundaţia unui bloc de locuinţe ANL. Pământul de umplutură a fost adus în anul 2018 dintr-o localitate învecinată. Echipa pirotehnică a verificat zona cu detectorul de metale pe o suprafaţă de 100 metri pătrați şi nu a mai descoperit alte elemente de muniţie. Misiune de asanare muniție neexplodată în comuna Pipirig, sat Stânca Sâmbătă, 02.03.2019, la ora 17:23, Dispeceratul integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre faptul că în comuna Pipirig, sat Stânca a fost descoperită muniție neexplodată. La locul intervenției s-a deplasat echipa pirotehnică cu o autospecială pentru intervenții pirotehnice, care au ridicat două grenade de mână defensive şi 16 cartuşe cal. 7,92 mm provenită din Al Doilea Război Mondial, în vederea depozitării şi, ulterior, a distrugerii. Muniția a fost descoperită de un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Piatra Neamţ, în podul unei anexe din curtea bunicului, în prezent decedat. Echipa pirotehnică a verificat anexa pe o suprafaţă de 20 metri pătrați şi nu a mai descoperit alte elemente de muniţie. Pentru prevenirea accidentelor în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate, ISU Neamț reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire: a) să anunţe de urgenţă prin SNUAU 112 despre descoperirea de muniţii neexplodate; b) să nu mişte de pe loc muniţiile descoperite; c) să nu dezmembreze sau să predea muniţii neexplodate la operatorii economici care au ca obiect de activitate colectarea deşeurilor metalice; d) să nu folosească muniţiile descoperite pentru improvizarea diferitelor dispozitive; e) să nu lovească, să taie sau să demonteze muniţiile neexplodate; f) să nu aprindă focul în apropierea muniţiilor descoperite neexplodate;

Misiune de stingere incendiu produs la o anexă gospodărească în municipiul Piatra Neamţ, str. Gheorghe Doja

Sâmbătă, 02.03.2019, la ora 14:37, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112”, despre producerea unui incendiu la o anexă gospodărească în municipiul Piatra Neamţ, str. Gheorghe Doja. La locul evenimentului s-au deplasat trei echipaje de pompieri militari, cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat, din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamţ, care au stins incendiul. Ca urmare a producerii incendiului, au ars un perete de scândură cu suprafaţa de cca. 40 metri pătraţi, 2 metri cubi scândură şi deşeuri de cauciuc. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,scântei de la un burlan metalic deteriorat”.

Misiune de stingere incendiu produs la un autoturism în localitatea Girov

Sâmbătă, 02.03.2019, la ora 16:19, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență „112”, despre producerea unui incendiu la un autoturism în localitatea Girov. La locul evenimentului s-au deplasat două echipaje de pompieri militari, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, din cadrul Detașamentului de pompieri Piatra Neamţ, care au stins incendiul. Proprietarul şi-a autoincendiat autoturismul, care a ars în întregime. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,folosirea intenţionată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”.

Stingere incendiu de vegetaţie uscată în municipiul Roman

Duminică, 03.03.2019, la ora 15:31, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre producerea unui incendiu de vegetație uscată în municipiul Roman, str. Vasile Motun. La locul indicat de apelant s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă din cadrul Detașamentului de pompieri Roman, fiind sprijinit şi de un voluntar din cadrul SVSU Roman. Forţele au stins incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 800 de metri pătraţi de vegetaţie uscată. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost ,,foc deschis în spaţii deschise”.

Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor conduce adesea la arderi necontrolate, care produc pagube materiale însemnate sau chiar pierderi de vieți omenești. Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, ISU Neamț reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire: • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă; • Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; • Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii; • Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă; • Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control; • Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).

Misiune de degajare arbore căzut pe DN15, comuna Hangu

Ieri dimineaţă, la ora 05:57, Dispeceratul Integrat ISU – Ambulanță al județului Neamț a fost anunțat, prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență „112”, despre faptul că un arbore a căzut pe DN15, pe raza localităţii Chiriţeni din comuna Hangu. La locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o autospecială de capacitate medie de intervenţie din cadrul Detașamentului de pompieri Tîrgu Neamţ – Garda II Poiana Teiului, care a intervenit pentru degajarea arborelui de pe carosabil.