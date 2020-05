IPJ NEAMȚ: MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN NAVIGAREA PE INTERNET

Calculatorul ocupă un loc important în viața elevilor și a copiilor în această perioadă, atât pentru pregătirea pentru școală, cât și pentru a suplini celelalte activități de petrecere a timpului liber, aceasta fiind una dintre activitățile principale menționate de copii ca și activitate recreativă. În același timp, accesul la tehnologie este, în multe situații, mai facil copiilor decât părinților. Timpul disponibil și capacitatea de a reține informații constituie factori care favorizează într-o mai mare măsură prezența tinerilor pe internet. În realizarea demersului informativ-preventiv împotriva victimizării tinerilor, sunt vizate două categorii sociale ca public ţintă: copiii şi părinţii. Recomandările preventive adresate minorilor utilizatori de Internet trebuie însoţite de sfaturi destinate părinţilor, aceştia fiind cei care stabilesc regulile şi timpul pe care copiii pot să-l aloce utilizării Internetului. Recomandările adresate părinţilor:

• Să conştientizeze existenţa riscurilor asociate navigării pe internet şi să cunoască în ce mod pot fi expuşi copiii lor la acestea;

• Să comunice deschis cu copiii lor despre beneficiile şi pericolele existente în lumea virtuală. Comunicarea trebuie să îmbrace forma unui dialog între părinte şi copil, nu a unui monolog. Copilul trebuie să ştie că poate discuta cu părinţii despre orice aspect întâlnit în lumea virtuală;

• Să stabilească împreună cu copiii reguli de utilizare a internetului şi să urmărească respectarea lor de către aceştia;

• Să nu restricţioneze excesiv şi nejustificat accesul copiilor la internet;

• Să le prezinte copiilor riscurile la care se pot expune în mediul online. Ei trebuie învăţaţi că, deşi utilizarea internetului are o multitudine de efecte benefice, nu este în totalitate lipsită de pericole;

• Să se asigure că ştiu parola/parolele de accesale copiilor la contul de email, reţele de socializare etc. şi să fie atenţi la „prieteniile” online pe care ei le întreţin. De asemenea, să încerce să cunoască programele şi aplicaţiile folosite de copii pe dispozitivele de accesare a internetului.

• Soluţii tehnice de control parental al posibilităţilor de navigare a copilului pe internet: soluţii complete de aplicaţii antivirus actualizate; programe de filtrare care pot bloca automat accesul copiilor către anumite categorii de site-uri;

• Motoare de căutare pentru copii (ex. Google Search Engine for Kids) – acestea filtrează automat rezultatele căutărilor de pe internet, excluzând paginile inadecvate minorilor. Semne de recunoaştere a posibilei expuneri la risc în mediul online a copilului – acest subiect este unul extrem de sensibil, mulţi părinţi având tendinţa de a-şi „apăra” copiii, refuzând nejustificat (necunoaştere a fenomenului, pudoare excesivă etc.) discuţiile sau acceptarea existenţei unora din aceste semne:

• Copilul petrece perioade foarte mari de timp singur pe internet, în special noaptea;

• Începe să cheltuiască sume de bani mai mari decât cele puse la dispoziţie de părinţi sau, din contră, solicită acestora, în mod nejustificat, astfel de sume;

• Copilul primeşte telefoane de la persoane necunoscute ori sună astfel de persoane şi se fereşte de părinţi când vorbeşte;

• Are tendinţe de izolare faţă de familie şi prietenii apropiaţi;

• Foloseşte conturi de internet (mail, reţele de socializare) care nu îi aparţin sau altele decât cele pe care le cunosc părinţii.