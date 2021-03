Polițiștii continuă cercetările față de trei persoane sub aspectul comiterii unor infracțiuni la regimul circulației rutiere. La data de 20 martie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală Urecheni au depistat în trafic o femeie de 34 de ani, din Bistrița Năsăud, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 155 B, în localitatea Urecheni. În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat că femeia nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, s-a stabilit faptul că un bărbat de 29 de ani, din Bistrița Năsăud, pasager în același autoturism, i l-ar fi încredințat pentru a-l conduce, deși cunoștea faptul că nu aceasta nu posedă permis de conducere. Cei doi sunt cercetați de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredinţarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere. *** La data de 20 martie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DC 159, în localitatea Pipirig. În urma verificărilor efectuate de polițiști a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul indicând o concentrație de 0,17 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.