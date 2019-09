IPJ NEAMŢ: DEPISTAȚI ȘI CERCETAȚI PENTRU CONDUCEREA UNUI VEHICUL SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI ȘI FĂRĂ PERMIS

La data de 18 septembrie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au depistat în trafic un bărbat, de 45 de ani, din Icușești, care conducea un autoturism pe DC 83, din aceeași localitate. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind de peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. *** La data de 18 septembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Tîrgu Neamț au depistat în trafic un bărbat de 30 de ani, din Pipirig, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din Tîrgu Neamț. Conducătorul auto a prezentat un permis de conducere fals emis de autoritățile din Irlanda. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale.