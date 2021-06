Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Neamț acționează permanent pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, fiind dispuse măsuri ferme față de cei care încalcă prevederile legale. La data de 10 iunie a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au fost sesizați cu privire la faptul că pe DN15C, se deplasează un autoturism condus de o persoană ce nu deține permis de conducere. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 19 de ani, din Crăcăoani ar fi condus un autoturism pe drum public, pe traseul Piatra Neamț-Dobreni- Crăcăoani fără a deține permis de conducere. De asemenea, s-a stabilit faptul că o femeie, de 45 de ani, din Răucești, pasageră în același autoturism, i lar fi încredințat pentru a-l conduce, deși cunoștea faptul că nu acesta nu posedă permis de conducere. Cei doi sunt cercetați de polițiști sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredinţarea unui vehicul pentru conducere pe drumurile publice unei persoane care nu posedă permis de conducere. *** La aceeași data, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Crăcăoani au depistat în trafic un bărbat de 33 de ani, din Ghindăoani, în timp ce conducea o autoturism, pe raza localității Ghindăoani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la un centru de permanență, unde i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. *** La data de 10 iunie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Urecheni au depistat în trafic un bărbat de 58 de ani, din județul Bacău, în timp ce conducea o autoturism, pe raza localității Timișești. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, unde i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii, cu exactitate, a alcoolemiei. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.