Investeste in calitate! Pe ce merita sa dai bani cand iti faci o casa?

Casa visurilor tale trebuie sa fie exact cum iti doresti! Cum ti-ai inchipuit-o, cum ai desenat-o si cum a ramas intiparita in sufletul tau. Tocmai din acest motiv este important sa nu te zgarcesti cand ajungi la final si sa alegi in continuare produse de calitate. Asta, chiar daca ai facut cheltuieli mari si economiile s-au cam terminat. Daca alegi ceva mai ieftin care nu te incanta, vei regreta mai tarziu. Mai bine asteapta sa aduni banii necesari si sa cumperi ce iti place, pentru ca altfel s-ar putea sa ramai dezamagit de rezultat.



Trebuie sa stii ca sunt cateva lucruri pentru care merita sa investesti mai multi bani si sa nu faci rabat de la calitate. Printre ele se numara usile. O usa de exterior reprezinta poarta de intrare a casei tale si schimba foarte mult din aspectul intregului imobil. O vei folosi timp indelungat, deci… merita sa faci un studiu de piata si sa alegi ceva frumos.

Cand vei incepe sa cauti dupa usi de exterior vei gasi 3 variante de care ar trebui sa tii cont: din lemn, aluminiu sau aluminiu PVC. Deoarece cu aceasta alegere vei “trai” pentru urmatorii 20-30 de ani ar trebui sa fii atent la cateva aspecte importante pe care are trebui sa le ofere o usa de exterior:

Sa ofere siguranta si protectie, pentru a descuraja tentativele hotilor de a ” vizita” locuinta ta. Verifica numarul incuietorilor si modul de functionare al acestora.

Sa nu arata ” ca nuca in perete”. Tine cont de stilul arhitectural si designul casei, iar daca nu te pricepi apeleaza la un consultant care iti poate oferi informatiile necesare.

Sa fie dintr-un material de calitate si sa reziste la diferite socuri sau trantituri repetate. Nu stii niciodata cand pleci nervos si te razbuni pe usa.

Verifica cum anume a fost vopsita usa si cu ce fel de vopsea . Este important sa aiba o componenta antizgariere

Sa ofere o buna izolare fonica si termica. Stim ca nu vei dormi langa usa, dar este un aspect important, deoarece nu ai vrea ca tot frigul de afara sa intre in locuinta ta sau sa auzi masinile de parca ai fi pe strada.

Sunt usi de exterior care insumeaza toate caracteristicile enumerate mai sus plus multe alte functii moderne. Nu trebuie sa alegi o usa care sa iti ofere protectie sporita, dar care arata altfel decat ti-ai dori. Daca nu stii unde sa cauti, intra si cumpara de aici si fii convins ca vei gasi o multime de modele create dupa ultimele trenduri in materie de tehnica si design.

Dupa ce te-ai hotarat, mai raman de stabilit detalii minore, dar de care nu trebuie sa uiti. Este vorba despre modul in care se deschide usa, spre exterior sau spre interior. Daca nu esti hotarat alege o usa care iti ofera posibilitatea montarii in ambele sensuri. Vizorul este, de asemenea, un aspect important si ar trebui sa te gandesti bine daca optezi sau nu sa il ai. Daca usa nu il are se poate monta ulterior , dar destul de greu. Dimensiunea este, de asemenea foarte importanta. Verifica bine inaltimea si latimea inainte de a da comanda, apoi…spor la cumparaturi!