Inspectorii DSP Neamț au aflat, pe teren, cauzele ratei scăzute a imunizării ROR

Părinți care refuză vaccinarea din motive religioase, preot cu 8 copii sfătuit să accepte imunizarea

Campania de Informare „Promovarea importanţei vaccinării ROR”, desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Neamț, evidențiază care sunt problemele întâmpinate de cadrele sanitare în comunități, vizavi de acceptarea de către părinți a imunizării copiilor cu vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR).

Refuzuri categorice ale părinților pe motiv că “ar cauza autismul”, alți copii- plecați în străinătate

Printr-o informare transmisă de DSP Neamț și postată pe site-un instituției, aflăm că, în perioada 12–16 noiembrie 2018, inspectorii care au mers pe teren în diferite comune ale județului, s-au izbit de zidul scepticismului manifestat nu doar de părinți, ci chiar de preoți și cadre medicale.

“Luni, 12 noiembrie 2018, în comuna Farcaşa, s-au purtat discuţii cu asistentul medical comunitar şi cu medicul de familie. Dr. Lichi Elena are doi restanţieri la vaccinarea ROR, părinţii refuză categoric. În comuna Poiana Largului s-au purtat discuţii cu asistentul medical comunitar şi cu medicul de familie. Dr. Tiron Eduard are 5 restanţieri la vaccinarea ROR- doi cu astm bronşic în tratament, unul refuză din motive religioase şi doi sunt plecaţi în străinatate. Marți, 13 noiembrie- activitate în comuna Borca: discuţii cu asistentul medical comunitar şi cu medicul de familie. Dr. Parfeni Cecilia are 30 de copii restanţieri la vaccinarea ROR din care: 12 refuză categoric (părinţii au semnat în fişă copilului), 3 motivează refuzul datorită implicaţiei vaccinului ROR în îmbolnăvirea copiilor şi nu acceptă doze multivalente pentru că organismul copilului nu ar rezista la vaccinarea cu mai multe tulpini, 15 copiii prezintă îmbolnăviri repetate.

Doamna dr. Daniela Marcoci a promovat vaccinare ROR în familia preot Platon Sorinel din comuna Borca care are 8 copii nevaccinaţi (5 total nevaccinaţi şi 3 parțial vaccinaţi). Motivul nevaccinării sunt informaţiile de pe internet privind reacţiile adverse, iar în ceea ce-i priveşte pe cei 5 nevaccinaţi, preotul motivează ca au imunitatea scazută. Preotul are parohie în sat Sabasa cu aproximativ 300 familii şi interzice în predicile sale vaccinarea copiilor.

În comuna Hangu au avut loc discuţii cu asistentul medical comunitar şi cu medicul de familie. Dr. Grama Adina nu are restanţieri la vaccinarea ROR.

Activitate în comuna Ceahlău: discuţii cu asistentul medical comunitar şi cu medicul de familie. Dr. Bursuc Valentin are 5 copii restanţieri la vaccinarea ROR din care 2 din motive medicale (contraindicaţie definitivă- retard psihomotor şi operaţie pe cord) şi 3 plecaţi în străinătate”, se arată în comunicatul DSP Neamț.

În data de 14 noiembrie 2018, activitatea celor de la DSP Neamț a continuat în comuna Timişeşti, cu discuţii cu asistentul medical comunitar. Acolo sunt 7 restanţieri la vaccinarea ROR înscrişi la dr. Bâtfoi Delia, din care 2 refuză categoric din motive religioase şi 5 au contraindicaţie medicală temporară. La Răuceşti, dr.

Apostol Teodora are 9 restanţieri la vaccinarea ROR din care: 5 cu nicio doză, 1 care are contraindicaţie medicală definitivă, 1 refuză din motive religioase şi 2 au contraindicaţie medicală temporară. La grupa de vârstă 5-9 ani sunt 5 restanţieri cu o doză de ROR din care 1 refuză, 2 sunt plecaţi în străinătate şi 2 au contraindicaţie medicală temporară. De pe listele de pacienți ale dr. Manolache Lidia, conform informațiilor publicate de DSP, sunt 9 restanţieri la vaccinarea ROR din care 7 sunt plecaţi în străinătate, 1 refuză şi 1 are probleme medicale.

Medicul, preotul de rit vechi și alte motive invocate la refuzul vaccinării

La Răuceşti- Oglinzi reprezentanții Direcției de Sănătate Publică s-au lămurit cine face anticampanie în comunitate: “Asistentul medical comunitar este în concediu de creştere a copilului; s-a mers împreună cu asistentul medical comunitar din Răuceşti la cabinetul medical al dr. Cornel Petre Ciudin. La momentul sosirii în dispensar domnul doctor Ciudin nu era la program, dar a venit în urma discuţiei telefonice cu doamna dr. Daniela Marcoci. Dr. Ciudin nu a putut preciza numărul de restanţiei la vaccinarea ROR, dar asistenta medicală a domnului doctor a menţionat că sunt 144 restanţieri la vaccinarea ROR şi celelelate vaccinări din Calendarul naţional de vaccinare. O parte din părinţi nu-şi vaccinează copiii pentru că le este interzisă vaccinarea pe motiv religios de către preotul „ortodox de rit vechi”. Alte mămici precizează că şi-ar vaccina copiii dar nu găsesc medicul la program (motiv pentru care s-au înscris la doamna dr. Apostol Teodora). Doamna dr. Daniela Marcoci a recomandat recuperarea a 50 % din restanţieri până pe data de 15 decembrie 2018 şi implicarea în această activitate a întregului personal medical împreună cu autorităţile locale”, a transmis DSP Neamț, printr-un comunicat care a fost postat pe site-ul instituției, dovedindu-se o transparență a informațiilor mult așteptată.

Campania a continuat în data de 16 noiembrie 2018, cu o activitate de informare a părinţilor copiilor de la Grădiniţa cu program prelungit nr. 6 Roman privind importanța imunizării.

Pe parcursul campaniei, începute în octombrie, Ddin discuţiile purtate de reprezentanții DSP Neamț cu părinţii copiilor a reieşit faptul că o parte dintre aceştia şi-au motivat refuzul de a-şi vaccina ROR copiii din cauză că vaccinul este de provenienţă străină, că ar avea în compoziţie metale grele şi ar fi cauza autismului, astfel încât unii părinţi doresc revenirea la vaccinarea doar cu vaccin rujeolic. “Descurajarea vaccinărilor vine uneori din partea unor medici care exprimă îndoieli asupra importanţei vaccinărilor”, au semnalat inspectorii DSP Neamț.

