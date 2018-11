Inspectorii DSP Neamț, activitate de informare în școli de Ziua Națională Fără Tutun

Astăzi, 15 noiembrie, este sărbătorită Ziua Națională Fără Tutun, sub sloganul “Alege să fii sănătos! Alege să nu fumezi!”. Cu acest prilej, Direcția de Sănătate Publică Neamț organizează o serie de acţiuni de informare, în școli, la cabinetele medicale și prin intermediul mediatorilor sanitari.

Personalul Compartimentului de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii va desfășura activităţi de informare-educare la Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ, Colegiul Naţional „Roman Vodă”, Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Seminarul Teologic Ortodox din Roman şi Liceul Teoretic Săbăoani. De asemenea, DSP Neamț va transmiterea materiale informative pe această temă, primite de la Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti, către reţeaua de mediatori sanitari/asistenţi medicali comunitari din judeţ şi reţeaua de medicină şcolară prin intermediul poştei electronice, personalul medical din cabinetele şcolare va derula activităţi de informare-educare în unităţi de învăţământ, asistenţii medicali comunitari şi mediatorii sanitari vor merge în comunităţi unde vor vorbi despre cât este de nociv fumatul. O serie de postere şi flyere vor fi distribuite în unităţi medicale, unităţi de învăţământ şi asistenţilor medicali comunitari, cu informații despre efectele negative ale fumatului asupra sănătății.

Ziua Naţională fără Tutun este marcată, în fiecare an, în a treia joi din luna noiembrie, printr-o iniţiativă menită a atrage atenţia asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătăţii oamenilor.

“Ziua Naţională fără Tutun oferă cadrul informării şi sensibilizării populaţiei cu privire la riscurile generate de consumul de tutun, precum şi a populaţiei nefumătoare cu privire la riscurile la care se supune prin inhalarea fumului de ţigară – aşa numitul “fumat pasiv” – alături de încurajarea acesteia din urmă de a-şi solicita dreptul la un aer fără fum de ţigară, prin respectarea prevederilor legale în vigoare. Campania de informare – educare prilejuită de Ziua Naţională fără Tutun are ca scop reducerea prevalenţei fumatului în rândul tinerilor prin promovarea unui stil de viaţă fără tutun şi conştientizarea populaţiei generale cu privire la efectele nocive ale fumatului. În România, se fumează zilnic peste 5 milioane de pachete de ţigări, iar aproximativ 85% dintre pacienţii cu cancer bronhopulmonar sunt fumători, potrivit Societăţii Române de Pneumologie”,

a transmis DSP Neamț.

Specialiștii precizează că, printre numeroasele avantaje ale renunțării la fumat se numără creșterea speranței de viață, scăderea riscului producerii unui infarct miocardic și scăderea riscului formării unei tumori canceroase.

Geanina NICORESCU