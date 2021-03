Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu“ Neamț lansează ediția a II-a a Olimpiadei de Benzi Desenate, proiect ce se desfășoară sub egida Comitetului Olimpic și Sportiv Român și sub sigla UNESCO, prin implicarea Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și Asociației Bibliotecarilor din România (ABR).

Olimpiada de Benzi Desenate este un concurs național de benzi desenate, de promovare a spiritului olimpic și conștientizare a valorilor culturale naționale, europene și internaționale în rândul elevilor din mediul de învățământ primar, gimnazial și liceu. Ideea și titlul proiectului reprezintă un demers original și aparțin autorului de benzi desenate Mihai Ionuț Grăjdeanu.

Tema din acest an, „Poveștile campionilor olimpici ai României – Eroi în benzi desenate“, este o temă generoasă care ne va aduce în atenție mari sportivi români, campionii noștri binecunoscuți (Nadia Comăneci, Lia Manoliu, Gabriela Szabo, Nicu Vlad, Marius Urzică, Ivan Patzaichin, Maricica Puică etc.), dar și povești inedite, mai puțin cunoscute: despre prima medalie obținută de un sportiv român la Jocurile Olimpice, primul sportiv român participant la Olimpiadă etc.

Regulament de desfășurare

1. Condiții de participare: concursul este destinat doar școlarilor și elevilor (clasele I-XII).

2. Specificații tehnice: metoda de lucru trebuie să respecte etapele realizării unei benzi desenate: desen în creion, contur, culoare (creioane colorate, carioca, tempera, acuarelă) sau alb-negru cu nuanțe de gri.

3. Dimensiunea lucrării: format A4 pentru clasele I-VI și format A3 pentru clasele VII-XII.

4. OBLIGATORIU: În partea de sus a lucrării trebuie trecut tiltul poveștii și numele autorului (elevului), iar în partea de jos a lucrării trebuie trecute clasa, școala și orașul sau comuna.

5. Participanții vor concura în următoarele grupe:

Grupa A: clasele I-II

Grupa B: clasele III-IV

Grupa C: clasele V-VI

Grupa D: clasele VII-VIII

Grupa E: clasele IX-X

Grupa F: clasele XI-XII

6. Lucrarea trebuie să fie realizată de un singur elev care-și asumă originalitatea subiectului, a poveștii în benzi desenate. Orice idee copiată, va fi eliminată din concurs.

7. Lucrarea de bandă desenată trebuie realizată pe o singură pagină. Fiecare concurent poate participa cu o singură lucrare.

9. Prin completarea formularului de înscriere, participantul (dacă are peste 18 ani), părintele sau tutorele legal (pentru cei sub 18 ani) declară că este autorul unic al lucrării şi posedă drepturile de autor personale şi economice asupra acesteia, iar lucrarea în speță nu va aduce prejudicii asupra drepturilor sau intereselor unor terţi.

10. Organizatorii concursului nu își asumă nici o responsabilitate privind eventualele încălcări ale dreptului de autor.

11. De asemenea, prin încrierea în concurs, participantul își exprimă acordul cu utilizarea lucrării, parțial sau integral de către organizatori, în scopul promovării Olimpiadei de benzi desenate, cât și pentru realizarea unor expoziții cu cele mai bune lucrări intrate în concurs.

Se vor acorda premii (insigne, diplome, echipamente sportive) pentru fiecare grupă de participare: un loc I; un loc II; un loc III. În total vor fi 18 căștigători.

Toți participanții vor primi diplome de participare prin e-mail.

Cele mai bune lucrări vor fi expuse în incinta unor muzee și în alte instituții de cultură din țară.

Data și locul galei de premiere vor fi anunțate ulterioar.

Parteneri: Academia Olimpică Română – filiala Caraș Severin, Radio România Cultural, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Bibliotecilor din România.