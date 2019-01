Înscrieri la Concursul Național „Mihai Eminescu”, ediţia a X-a

Concursul se adresează elevilor din clasele IX – XII din întreaga ţară, dar şi din Republica Moldova

Liceenii nemţeni sunt invitaţi să se înscrie, până pe data de 11 ianuarie, la cea dea X-a ediţie a Concursului Național de Creaţie Literară/Eseu „Mihai Eminescu”, eveniment organizat de Colegiul Național „Mihai Viteazul” Slobozia, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Ştefan Bănulescu” Ialomița, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița şi Casa Corpului Didactic Ialomiţa. Concursul se adresează elevilor din clasele IX – XII din întreaga ţară, dar şi din Republica Moldova. Competiţia cuprinde două secțiuni: Creație literară (poezie şi proză) şi Eseu (cu tema „Interferențe eminesciene în literatura română și în literatura universală / Eminescu – între mitizare şi denigrare?”), având ca repere citate critice. La secţiunea Creație literară, participanţii se pot înscrie cu 7 – 10 poezii sau maximum 3 texte în proză, în timp ce la cea de-a doua secţiune concurenţii pot participa cu un eseu de minimum 2 pagini. Potrivit regulamentului, participanții au posibilitatea de a intra în concurs cu unul sau cu toate tipurile de creații indicate. La secţiunea de creație literară, tematica nu este impusă de către organizatori. Textele vor fi trimise doar prin poșta electronică pe adresa: concurseminescucnmv@ yahoo.ro. Concurenţii vor redacta textele în Times New Roman, 12, la un rând, cu diacritice. Titlul va fi scris centrat și vor fi trecute în colțul din dreapta sus datele participantului: numele și prenumele, clasa, școala de proveniență, precum și secțiunea la care solicită înscrierea. Un profesor poate coordona lucrările a maximum 5 elevi/ secțiune. 8 Premiile, acordate de Ziua Culturii Naţionale Anul trecut, la competiţie au participat 144 de elevi din 70 de instituţii liceale, din 27 de judeţe ale ţării. Juriul, format din profesori organizatori, a hotărât acordarea a 12 premii, 7 menţiuni şi 17 premii speciale. Festivitatea de premiere se va desfăşura pe data de 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale, devenită o sărbătoare ce promovează valorile naţionale, contribuind la afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic al elevilor din învăţământul liceal judeţean şi naţional. Nu întâmplător ziua de 15 ianuarie a fost desemnată Zi a Culturii Naționale, prin Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010, ci pentru că la această dată s-a născut, în anul 1850, poetul național al românilor, prozatorul, dramaturgul, ziaristul şi gânditorul Mihai Eminescu. Astfel, Ziua Culturii Naționale nu este doar o zi în care îl serbăm pe „Luceafărul” poeziei românești, ci și o zi în care cultura română este sărbătorită atât în țară, cât și peste hotare. „Cu o evidentă predilecţie pentru valorificarea moştenirii culturale grecoromane, Mihai Eminescu a lăsat posterităţii dovezi ale conştiinţei de sine (…); ştia că existenţa sa fulgurantă nu se va stinge odată cu trupul, că a fi poet face din tine ceva mai durabil, ce depăşeşte cadrul mundan. Simţea că vocea sa va dăinui şi va deveni atemporală, independentă de instrumentul fizic ce a emiso. Desigur că nu orice rimă te transformă în poet şi nu orice poezie te propulsează spre infinit, însă Mihai Eminescu a reuşit poezii de asemenea unicitate, încât a fost necesară definirea unui fenomen ce îi poartă numele pentru a putea fi detaşat de tagma lui. Crezul său artistic a fost armonizarea dintre formă şi fond, oferind atenţie egală cuvântului şi ideii, lucru evident în orice vers am cita drept exemplu.” (Andreea Vesman, premiul I – secţiunea Eseu – Concursul Național de Creaţie Literară/Eseu „Mihai Eminescu”, ediţia a IX-a)

Irina NASTASIU