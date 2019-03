Infrastructura rutieră nemţeană, discutată astăzi de ministrul transporturilor şi şeful CJ Neamţ

Luna aceasta intră în licitaţie studiul de fezabilitate pentru drumul expres Piatra Neamţ-Bacău

La alte 4 obiective care au nevoie de intervenţii urgente – două drumuri şi două poduri – încep lucrările în această primăvară

„Domnule ministru, bine aţi venit acasă! Acum, pentru dumneavoastră, judeţul Neamţ este acasă, pentru că aşa cum ştiţi, domnul Cuc este de o lună de zile membru PSD”, s-a adresat preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, deopotrivă ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi presei, în debutul vizitei ministeriale la Neamţ.

Ministrul a mai fost însoţit de Narcis Neaga- directorul Companiei Naţionale de Drumuri şi domnul Laicu – directorul Companiei Regionale de Drumuri.

„Întâlnirea de la Neamţ este pentru a vedea cum rezolvăm starea drumurilor naţionale din Neamţ, de a pune la punct un grafic pentru lucrări şi pentru dezbaterea unui subiect foarte important, începerea unui studiu pentru drumul naţional Piatra Neamţ – Bacău”, a precizat şeful CJ Neamţ.

„Mă bucur să fiu aici în noua mea casă politică, aşa cum am făcut în 2017 când am promis anumite lucruri pe care le-am realizat. Îmi voi respecta întotdeauna promisiunile. Nu întâmplător am ales Neamţul, ţinând cont de noua conjunctură. În 2017 că am promis că vor fi realizate unele obiective. Mă refer la faptul că am discutat pe marginea unor drumuri: DN 12 C Bicaz – Lacu Roşu ,care s-a finalizat, DN 15 D Roman – Vaslui , DN 17 B Poiana Teiului- Borca limita cu Suceava, DN 15 C, Tg Neamţ- Boroia limita cu Suceava, drumul Tg Neamţ – Timişeşti.

Drumul expres Bacău – Piatra Neamţ

Aş vrea să punctez pe drumul expres de care spunea şi domnul preşedinte, proiect iniţiat de parlamentari de la Neamţ, susţinut în comisia de transporturi şi în votul final. Drumul expres Bacău – Piatra Neamţ se va introduce în buget, ţinând cont de faptul că prin acest drum se va crea posibilitatea interconectării Neamţului cu restul coridorului de autostrăzi care va fi construit. Am avut o discuţie cu dl director Neaga şi am stabilit că documentaţia pentru elaborarea studiului de fezabilitate: luna a aceasta se va ridica pe SEAP. Nu vreau să fac şi nu mi-a plăcut niciodată să fac exerciţiu de imagine dar ţin foarte mult la termene, şi fiecare entitate care îşi asumă un termen să-l respecte”, a spus Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor.

Reabilitarea DN Poiana Largului – Bicaz

Există o soluţie care vine în ajutorul locuitorilor de pe raza acestui drum. În primă fază era gândită o reabilitare şi o modernizare a drumului dar, directorul DRDP Iaşi a identificat 38 de calamităţi pe acest drum naţional. Valoarea iniţială pentru reabilitare era de 284 milioane lei, valoarea calamităţilor este 330 milioane lei deci este o valoare net superioară reabilitării.

„Atunci, am optat de comun acord ca în cursul săptămânii viitoare să se demareze procedurile de invitaţie, deci vom merge pe calamităţi, pentru că este o procedură mult mai rapidă decât dacă am merge pe reabilitare. Este o procedură mai simplă, înţeleg că termenul de execuţie este de 6 luni. Domnul director Laicu să trimită invitaţiile către companii, să facă o selecţie foarte atentă care să aibă la bază calamitatea şi celeritatea executări lucrărilor acestui drum naţional”, a adăugat ministrul.

Podurile de la Girov şi Preluca

„Aş vrea să fac o precizare: aceste poduri nu ţin de administraţia judeţului Neamţ, ele aparţin CNAIR respectiv DRDP Iaşi. Domnul Laicu a înţeles foarte bine mesajul: într-o lună de zile se urcă pe SEAP podul de Girov cu documentaţia de executare a lucărilor, sper să nu existe contestaţii”, a adăugat Cuc.

Subiectul a fost preluat de directorul DRDP Iaşi, instituţie responsabilă pentru întârziera lucrărilor la podul de la Preluca: „Îmi cer scuze faţa de cetăţenii din Neamţ pentru disconfortul de la podul de la Preluca, dar nu a fost neapărat din vina DRDP Iaşi. Noi am avut proiectul, am avut soluţie tehnică, dar, ulterior, s-a schimbat această soluţie tehnică, a trebuit să reluăm licitaţia pentru că depăşea un anumit prag. Domnul preşedinte Arsene nu are nici o treabă în coordonarea aceasta, Toată răspunderea e a DRDP”, a spus directorul Laicu.

Lucrările la Preluca ar putea începe după Paşti:



„Sperăm să intervenim şi pe banda cealaltă, apoi să ne concetrăm pe podul de la Girov. Credem că anul acesta vom intra pe lucrări pe acest pod. Mai avem DN 2 la Castelul de apă Roman spre Moţca. Procedura este cam greoaie, vom repara burduşirile-defecţiunile şi vom veni anul acesta cu un covor asfaltic începând de la Castelul de apă spre Moţca.

Arsene: „Domnule director, aş vrea să ne ţinem de cuvânt!”

„Domnule director Laicu, v-aţi adresat nemţenilor şi vreau să am convingerea şi garanţia că ceea ce am discutat astăzi aici, ne şi ţinem de cuvânt”, a intervenit preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, care a preluat anul trecut majoritatea oalelor sparte din cauza acestui pod .

„Când a fost dl. ministru Cuc acum un an şi jumătate, a promis modernizări şi le-a realizat. Şi astăzi aş vrea ca şi ceea ce promitem nemţenilor pentru anul acesta, să ne ţinem de cuvânt şi de termene. Pentru că eu am avut un disconfort destul de mare cu podul de la Preluca, chiar dacă eu eram legat de mâini şi de picioare şi nu am avut cum să intervin acolo, toată lumea m-a înjurat pe mine. Asta este, mi-am asumat! Aş vrea când începeţi lucrările, să daţi şi un termen realist(…) cred că într-o lună de zile, poate să fie rezolvat!”, a adăugat şeful CJ.