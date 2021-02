Astăzi, 4 februarie 2021, incepe constructia Spitalului Modular ATI Piatra Neamt, un proiect initiat de Dăruiește Viață, asociatia care se afla si in spatele initiativei #NoiFacemUnSpital (constructia Spitalului de Copii de la Bucuresti). Astfel, dupa obtinerea tuturor autorizatiilor necesare si pregatirea terenului, joi va incepe turnarea fundatiei in curtea SCJU Piatra Neamt. Cu aceasta ocazie, fondatoarele Asociatiei, Carmen Uscatu si Oana Gheorghiu, vor fi prezente in oras. Despre Spitalul Modula ATI Piatra Neamt Proiectul isi propune sa reporneasca inima spitalului judetean – sectia de terapie intensiva care a ars in totalitate in incendiul din noiembrie 2020. citeste si https://www.viatanemteana.info/2020/11/14/dram a-incendiu-la-sectia-terapie-intensiva-unde-suntventilati- bolnavii-de-coronavirus/ Spitalul va cuprinde: 18 paturi, grupate în 3 saloane și o rezervă de tip izolator si numeroase spatii dedicate echipei medicale si pacientilor. Spitalul va beneficia de centrală de tratare a aerului și rețea de gaze medicale, esențiale oricărei secții de terapie intensivă. Mai multe detalii în descrierea proiectului pe site-ul asociației. Fundraising proiect Persoanele fizice si companiile se pot alatura campaniei ”Impreuna pentru Moldova” pentru a sustine acest proiect. Persoanele fizice pot dona astfel: 8 SMS la 8826 cu textul NEAMT (donatie unica de 2 euro) 8Pe www.daruiesteviata.ro, la sectiunea dedicata proiectului Companiile pot redirectiona 20% din impozitul pe profit / venit aferent primului trimestru.