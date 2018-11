În premieră, în acest an, în Neamț, s-a înmatriculat o mașină electrică

*Lipsa unor “benzinării electrice” descurajează potențialii cumpărători de vehicule nepoluante

Nemțenii sunt reticienți când vine vorba să-și achiziționeze mașini electrice, nepoluante, cu emisii zero. Motivele nu țin doar de ordin financiar, cât mai ales de lipsa unor stații de alimentare cu combustibili alternativi. Făcând o paranteză, automobilul electric este un vehicul cu emisii zero propulsat de un motor electric, cu alimentare de la o sursă electrică, de obicei baterie de vehicul electric sau supercondensator. În comparație cu autovehiculul hibrid (cum ar fi Toyota Prius), care funcționează pe bază de acumulator și benzină, autovehiculul electric funcționează în exclusivitate cu ajutorul curentului electric, furnizat prin acumulatori.

La polul opus, în acest an, în județul Neamț, cele mai multe înmatriculări au fost la vehicule second-hand, locul doi fiind ocupat de mașinile noi, cu zero kilometri la bord, lucru confirmat și de conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmariculare a Vehiculelor Neamț.

“Pe linie de înmatriculari, serviciul are în componență trei ghișee, două pe înmatriculări și unul pe autorizări provizorii. Din cele două ghișee, unul este destinat persoanelor care s-au programat online. Precizez că în Neamț, cetățenii pot să-și înmatriculeze mașinile în aceeași zi în care își depun și documentele, fiindu-le eliberate și plăcuțele cu numere de înmatriculare și dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Pe parte de preschimbare a permiselor de conducere, cererile cetățenilor sunt soluționate în aceeași zi. Întâmpinăm anumite dificultăți în ceea ce privește examinarea candidaților la proba practică. În acest context, avem o perioadă de așteptare de aproximativ 55 de zile, din momentul în care candidații au fost declarați admiși la proba teoretică și până la data de examinare la proba practică. Facem eforturi să reducem acest termen de așteptare, dar lipsa de personal își pune amprenta în această problemă. La activitatea de înmatriculari se menține trendul ascendent în ceea ce privește numărul de mașini înregistrate. Pot să vă spun ca în primele nouă luni ale acestui an, în Neamț, au fost înmatriculate 18.988 de autovehicule, iar marea majoritate sunt second-hand și doar o singură mașină electrică. Anul trecut n-a existat nicio persoană care să solicite să înscrie astfel de vehicule. Totuși, pe parcursul acestui an au mai fost înmatriculate câteva mașini hibrid, care sunt atât electrice cât și cu combustibil’’, ne-a declarat comisarul de poliție Lucian Rusu, șeful SPCRPCÎV Neamț.

V. ANDRIEȘ