„În gura Marelui URS” – Ana-Maria Lemnaru Expoziție de grafică ilustrativă și lansare de carte

Muzeul de Artă găzduieşte mâine, începând cu ora 17.00, vernisajul expoziției „În gura Marelui URS” și lansarea cărții cu același titlu. Dublul eveniment, semnat Ana-Maria Lemnaru, este organizat de Muzeul de Artă Piatra-Neamţ şi Asociația Arte.Ro şi prezentat de criticul Adrian Romila. După cum afirmă organizatorii, expoziția este reprezintă un demers grafic-ilustrativ de recuperare a istoriei recente a societății românești din a doua jumătate a secolului trecut. Conceptul expozițional este inedit și reprezintă în ansamblul său o instalație de artă, care îmbină ilustrația cu mijloacele media. Volumul „În Gura Marelui Urs”, care a văzut lumina tiparului la Editura „Manuscris”, este prima carte ilustrată despre elevii închiși pe motive politice la penitenciarul Târgșor de către autoritățile comuniste. Volumul prezintă povestea documentarficțională a 700 de copii care au fost întemnițați în România, în perioada comunistă, între 1949 – 1951. „Partea centrală a expoziției este un roman grafic cu o poveste documentar-ficțională inspirată de evenimentele petrecute într-o închisoare a copiilor și a adolescenților considerați personaje incomode de dictatura comunistă instaurată după anul 1945 în România”, spune Ana-Maria Lemnaru. Faţă în faţă cu reeducarea Povestea este inspirată din viața lui Ioan Ladea (1935 – 2001), cunoscut din memorialistica închisorilor comuniste drept cel mai tânăr deţinut politic de la închisoarea Târgşor, care avea în momentul arestării, adică în anul 1949, doar 13 ani. Ajunși la Târgșor din motive mai degrabă absurde, elevii sunt puși în fața reeducării, un proces de obținere de informații și compromitere a lor. Copiii se împart în două grupuri: de o parte, cei care au acceptat reeducarea și crezul comunist, iar de cealaltă parte, cei care au refuzat-o. Pe parcursul poveștii, ei descoperă că nu pot ieși din închisoare decât prin solidaritate și renunțarea la conflict și ură. În tot acest periplu, elevii sunt însoțiți de un personaj surprinzător și sensibil. Ana-Maria Lemnaru s-a născut la Piatra-Neamț, în anul 1993. A urmat cursurile Colegiului Național „Petru Rareș” din localitate, absolvind, în 2017, Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, specializarea Grafică. În decursul timpului, a ilustrat literatură și a făcut scurtmetraje de animație. Aspiră să devină un artist care să pună în valoare puterea poveștilor în educație și dezvoltare socială. În viziunea sa, arta este o formă de a oferi realități originale, profunde și valoroase oamenilor din jur. Este membră în clubul ilustratorilor din România și membru al Uniunii Artiștilor Plastici. În 2015 a fost câștigătoare a secțiunii „The Single Channle Show”, Motion Festival of Nicossia, Cyprus și ilustrator selectat la BookILL Fest din Novi Sad, Serbia, 2017. A participat la workshop-uri la BIB UNESCO – Bratislava, Slovacia (2017) și Youth in Animotion – Dresda, Germania (2014). Artista este prezentă pe simezele galeriilor de artă cu peste 20 de expoziții de grup și personale, iar animațiile sale au fost nominalizate la numeroase festivaluri de film naționale și internaționale (Festivalul Internațional de Film de Animație „Anim’est”, București-2014, Festivalul Internațional de Animație REX, Stockholm, Suedia-2015, etc.). Între cărțile pe care le-a mai ilustrat se numără: „Nimeni nu zboară niciodată singur”, „Țara privitului peste gard” și „Trandafirul Prințesei”. Expoziția va putea fi vizitată de iubitorii de artă în perioada 14 februarie – 10 martie 2019.

Irina NASTASIU